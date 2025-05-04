https://ria.ru/20250504/devushka-2014862750.html

В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру

В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру - РИА Новости, 04.05.2025

В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру

Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:59:00+03:00

2025-05-04T11:59:00+03:00

2025-05-04T11:59:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 23.20 мск в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Ленинградской улице посторонние выломали входную дверь. Почти одновременно поступила и информация о пожаре в этой квартире. Как установили полицейские на месте происшествия, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, где находилась 24-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. После пожара в одной из комнат обнаружено тело 37-летнего гражданина одного из закавказских государств, приехавшего в Петербург на заработки, уточняют в ГУМВД. Также полиция установила, что квартира, где произошел инцидент, незадолго до возгорания стала объектом внимания налетчиков. "В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин. Налетчики брызнули ему в лицо из газового баллончика и применили электрошокер, после чего попытались выломать дверь в комнату, где в тот момент находились его гости, забаррикадировавшие проход в комнату мебелью", – рассказали в полиции. По данным правоохранителей, налетчики в спешке покинули квартиру, когда увидели дым в комнате, куда они пытались проникнуть. По факту инцидента проводится проверка, полиция устанавливает всех причастных к происшествию.

https://ria.ru/20250309/peterburg-2003898109.html

https://ria.ru/20250408/sarov-2010096261.html

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)