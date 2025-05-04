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В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру - РИА Новости, 04.05.2025
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11:59 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/devushka-2014862750.html
В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру
В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру - РИА Новости, 04.05.2025
В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру
Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:59:00+03:00
2025-05-04T11:59:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 23.20 мск в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Ленинградской улице посторонние выломали входную дверь. Почти одновременно поступила и информация о пожаре в этой квартире. Как установили полицейские на месте происшествия, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, где находилась 24-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. После пожара в одной из комнат обнаружено тело 37-летнего гражданина одного из закавказских государств, приехавшего в Петербург на заработки, уточняют в ГУМВД. Также полиция установила, что квартира, где произошел инцидент, незадолго до возгорания стала объектом внимания налетчиков. "В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин. Налетчики брызнули ему в лицо из газового баллончика и применили электрошокер, после чего попытались выломать дверь в комнату, где в тот момент находились его гости, забаррикадировавшие проход в комнату мебелью", – рассказали в полиции. По данным правоохранителей, налетчики в спешке покинули квартиру, когда увидели дым в комнате, куда они пытались проникнуть. По факту инцидента проводится проверка, полиция устанавливает всех причастных к происшествию.
https://ria.ru/20250309/peterburg-2003898109.html
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ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области девушка пострадала после нападения на квартиру

В Ленинградской области девушка пострадала после нападения налетчиков и пожара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Девушка попала в больницу после пожара в квартире на седьмом этаже в Ленинградской области, где позже обнаружили тело мужчины, а пожару предшествовал визит налетчиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 23.20 мск в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Ленинградской улице посторонние выломали входную дверь. Почти одновременно поступила и информация о пожаре в этой квартире.
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Как установили полицейские на месте происшествия, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на седьмом этаже, где находилась 24-летняя девушка. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
После пожара в одной из комнат обнаружено тело 37-летнего гражданина одного из закавказских государств, приехавшего в Петербург на заработки, уточняют в ГУМВД. Также полиция установила, что квартира, где произошел инцидент, незадолго до возгорания стала объектом внимания налетчиков.
"В тот день 46-летний сын собственника квартиры распивал по данному адресу спиртные напитки с пострадавшей и погибшим мужчиной, когда вечером в дверь сначала постучали, а потом выломали ее и ворвались в помещение пятеро неизвестных мужчин. Налетчики брызнули ему в лицо из газового баллончика и применили электрошокер, после чего попытались выломать дверь в комнату, где в тот момент находились его гости, забаррикадировавшие проход в комнату мебелью", – рассказали в полиции.
По данным правоохранителей, налетчики в спешке покинули квартиру, когда увидели дым в комнате, куда они пытались проникнуть.
По факту инцидента проводится проверка, полиция устанавливает всех причастных к происшествию.
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