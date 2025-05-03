Словакия помнит историю Второй мировой войны, заявил вице-спикер парламента
Вице-спикер парламента Гашпар: Словакия помнит, кто начал Вторую мировую войну
Вид на исторический центр Братиславы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Словакия помнит подлинную историю Второй мировой войны, и кто ее начал, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Думаю, что большинство словаков будут праздновать окончание Второй мировой войны, они пойдут к памятникам павшим бойцам Красной армии, чтобы отдать им дань уважения за их деяния... Я все еще думаю, что Словакия остается страной, которая помнит, кто начал Вторую мировую, кто в ней победил и кого необходимо благодарить", - рассказал собеседник агентства.
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По словам Гашпара, он посетил прошедший в Волгограде форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", чтобы показать, что Словакия благодарна за поражение нацизма. Кроме того, там он встретился с главами зарубежных делегаций, чтобы выслушать их позицию о 80-летии завершения Второй мировой войны.
"Про Словакию могу сказать следующим образом: большинство ее жителей еще правильно воспринимают историю. Есть и попытки ее изменить. Приведу конкретный пример: две или три недели назад было общественное собрание на площади в Братиславе, оппозиционное общественное собрание. Один из организаторов объявил с трибуны, что Вторую мировую войну начал Советский Союз. Такой абсурд происходит сейчас в Европе, есть серьезные попытки менять историю", - добавил он.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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