https://ria.ru/20250503/pobeda-2014761272.html

Казахская нацгвардия поздравила ветерана-танкиста с 80-летием Победы

Казахская нацгвардия поздравила ветерана-танкиста с 80-летием Победы - РИА Новости, 03.05.2025

Казахская нацгвардия поздравила ветерана-танкиста с 80-летием Победы

Военнослужащие национальной гвардии Казахстана в сопровождении военного оркестра поздравили 98-летнего ветерана - фронтового танкиста Федора Щеглова, жителя... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T11:23:00+03:00

2025-05-03T11:23:00+03:00

2025-05-03T11:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

кенигсберг

палау

касым-жомарт токаев

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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АЛМА-АТА, 3 мая - РИА Новости. Военнослужащие национальной гвардии Казахстана в сопровождении военного оркестра поздравили 98-летнего ветерана - фронтового танкиста Федора Щеглова, жителя Петропавловска, с наступающим Днем Победы, сообщает в субботу пресс-служба нацгвардии МВД республики. "В Петропавловске курсанты Академии национальной гвардии и военнослужащие воинской части 6637 поздравили ветерана Великой Отечественной войны Федора Щеглова по случаю 80-летия Победы. У дома 98-летнего фронтовика прошел строевой марш расчетной группы в сопровождении военного оркестра. Участник войны, который был танкистом на фронте, поделился с молодыми бойцами воспоминаниями о тяжелых военных годах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацгвардии. Щеглов был призван на фронт в Кенигсберге. Пережил ужасы кровопролитных боев на Палау, где потерял боевых товарищей, награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Японией". "Пусть небо над нами будет мирным, страна - спокойной. Самое главное, чтобы не было больше войн", - приводятся в сообщении слова ветерана. Парад Победы в Астане, который состоится 7 мая - впервые с 2019 года, покажут на телеканалах и LED-экранах по всему Казахстану. В начале января глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что военный парад в столице станет центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в стране. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.

https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html

https://ria.ru/20250329/medal-2008155916.html

казахстан

кенигсберг

палау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, кенигсберг, палау, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)