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В Ленинградской области нашли захоронение женщин-инвалидов времен ВОВ - РИА Новости, 02.05.2025
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18:20 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/vov-2014702795.html
В Ленинградской области нашли захоронение женщин-инвалидов времен ВОВ
В Ленинградской области нашли захоронение женщин-инвалидов времен ВОВ - РИА Новости, 02.05.2025
В Ленинградской области нашли захоронение женщин-инвалидов времен ВОВ
Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, нашли в Тосненском районе Ленинградской области,... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T18:20:00+03:00
2025-05-02T18:20:00+03:00
ленинградская область
тосненский район
россия
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
германия
вермахт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, нашли в Тосненском районе Ленинградской области, рассказал РИА Новости командир поискового отряда "Ягуар" ОМИППО "Доблесть", руководитель сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции "Любань" Андрей Журавлев. "Речь идет об уничтоженных фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны женщинах-инвалидах из дома для душевнобольных в монастыре Макарьевская пустынь в Тосненском районе Ленинградской области. Останки и захоронение были обнаружены поисковым отрядом "Иван Сусанин" в начале апреля этого года и поисковыми формированиями Ямало-Ненецкого округа в составе сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции "Любань", - сообщил Журавлев. По его словам, сейчас ведется разведка прилегающей местности с целью выявления аналогичных захоронений. Поисковики провели масштабную исследовательскую работу в архивах и в интернет-ресурсах. По полученным данным, к моменту прибытия в район фашистских войск, в конце 1941 года, в бывшем монастыре Макарьевской пустыни располагался дом для инвалидов – душевнобольных женщин, в котором, по разным данным, содержалось до 300 человек. "Работы ведутся, но там очень сложная яма, потому что расположение останков, скажем так, хаотичное, расположение тел свидетельствует о том, что их просто сбрасывали. Плюс в находках - идентичная обувь, то есть шлепанцы, которые, по всей вероятности, были у пациенток в данном доме инвалидов. Работы будут производиться еще до конца майских праздников", - добавил Журавлев. Как рассказал собеседник агентства, в выявленных фашистских документах от декабря 1941 года указано, что "в настоящий момент (здесь находятся – ред.) 230-240 лиц, все без исключения женского пола, уход за этими неизлечимо больными" сейчас осуществляет всего одна медсестра и одна смотрительница". По утверждению захватчиков, часть больных – лежачие, часть свободно ходит по территории, выход с которой никак не закрыт, запасы продовольствия почти исчерпаны, медикаментов практически не имеется. Фашисты сделали выводы о том, что "больные опасны не только для населения, но, в первую очередь - для немецких солдат, когда последние припасы закончатся, больные освободятся". Было заявлено, что "обитатели приюта с немецкой точки зрения уже не представляют собой объекты, достойные полноценного существования", следует из документов, представленных в ходе судебного процесса о признании геноцидом преступления немецких захватчиков на территории Ленинградской области, прошедшем в 2022 году. Также в документах советских войск от апреля 1942 года указано, что в середине января 1942 года этот дом посетил фашистский карательный отряд в количестве 50 человек, состоящий из финнов и эстонцев. Они отобрали у инвалидов все имущество и продукты питания. В результате, в течение двух недель 52 человека погибло от голода. Как сообщил Журавлев, в начале февраля карательный отряд вновь прибыл в дом инвалидов: ослабленных душевно больных женщин погрузили на подводы и отвезли на поле, где их расстреляли. Таким образом, согласно имеющимся документам, фашистами было расстреляно 248 инвалидов. "Сейчас идет зачистка найденных останков, это от 20 до 30 человек. Цифра неокончательная, работы продолжаются", - уточнил он. Отдельные открытые источники, согласно данным командира поискового отряда, свидетельствуют о том, что этому преступлению был причастен Герман Хубиг, с октября 1941 по май 1942 годов руководивший одной из частей айнзацгруппы в этом районе. После войны он скрывался под именем Ганса Халлера. В 1960-х годах против него проводилось расследование в Германии, но в 1968 году оно было прекращено.
https://ria.ru/20250407/tof-2009725569.html
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тосненский район
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ленинградская область, тосненский район, россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср, германия, вермахт
Ленинградская область, Тосненский район, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Германия, Вермахт
В Ленинградской области нашли захоронение женщин-инвалидов времен ВОВ

В Ленобласти нашли захоронение замученных карателями в ВОВ женщин-инвалидов

© Поисковый отряд "ЯГУАР"Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, в Тосненском районе Ленинградской области. Кадр видео
Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, в Тосненском районе Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© Поисковый отряд "ЯГУАР"
Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, в Тосненском районе Ленинградской области. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Массовое захоронение женщин-инвалидов, замученных карательными отрядами в период Великой Отечественной войны, нашли в Тосненском районе Ленинградской области, рассказал РИА Новости командир поискового отряда "Ягуар" ОМИППО "Доблесть", руководитель сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции "Любань" Андрей Журавлев.
"Речь идет об уничтоженных фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны женщинах-инвалидах из дома для душевнобольных в монастыре Макарьевская пустынь в Тосненском районе Ленинградской области. Останки и захоронение были обнаружены поисковым отрядом "Иван Сусанин" в начале апреля этого года и поисковыми формированиями Ямало-Ненецкого округа в составе сводной межрегиональной полевой поисковой экспедиции "Любань", - сообщил Журавлев.
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По его словам, сейчас ведется разведка прилегающей местности с целью выявления аналогичных захоронений. Поисковики провели масштабную исследовательскую работу в архивах и в интернет-ресурсах. По полученным данным, к моменту прибытия в район фашистских войск, в конце 1941 года, в бывшем монастыре Макарьевской пустыни располагался дом для инвалидов – душевнобольных женщин, в котором, по разным данным, содержалось до 300 человек.
"Работы ведутся, но там очень сложная яма, потому что расположение останков, скажем так, хаотичное, расположение тел свидетельствует о том, что их просто сбрасывали. Плюс в находках - идентичная обувь, то есть шлепанцы, которые, по всей вероятности, были у пациенток в данном доме инвалидов. Работы будут производиться еще до конца майских праздников", - добавил Журавлев.
Как рассказал собеседник агентства, в выявленных фашистских документах от декабря 1941 года указано, что "в настоящий момент (здесь находятся – ред.) 230-240 лиц, все без исключения женского пола, уход за этими неизлечимо больными" сейчас осуществляет всего одна медсестра и одна смотрительница". По утверждению захватчиков, часть больных – лежачие, часть свободно ходит по территории, выход с которой никак не закрыт, запасы продовольствия почти исчерпаны, медикаментов практически не имеется.
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Фашисты сделали выводы о том, что "больные опасны не только для населения, но, в первую очередь - для немецких солдат, когда последние припасы закончатся, больные освободятся". Было заявлено, что "обитатели приюта с немецкой точки зрения уже не представляют собой объекты, достойные полноценного существования", следует из документов, представленных в ходе судебного процесса о признании геноцидом преступления немецких захватчиков на территории Ленинградской области, прошедшем в 2022 году.
Также в документах советских войск от апреля 1942 года указано, что в середине января 1942 года этот дом посетил фашистский карательный отряд в количестве 50 человек, состоящий из финнов и эстонцев. Они отобрали у инвалидов все имущество и продукты питания. В результате, в течение двух недель 52 человека погибло от голода.
Как сообщил Журавлев, в начале февраля карательный отряд вновь прибыл в дом инвалидов: ослабленных душевно больных женщин погрузили на подводы и отвезли на поле, где их расстреляли. Таким образом, согласно имеющимся документам, фашистами было расстреляно 248 инвалидов. "Сейчас идет зачистка найденных останков, это от 20 до 30 человек. Цифра неокончательная, работы продолжаются", - уточнил он.
Отдельные открытые источники, согласно данным командира поискового отряда, свидетельствуют о том, что этому преступлению был причастен Герман Хубиг, с октября 1941 по май 1942 годов руководивший одной из частей айнзацгруппы в этом районе. После войны он скрывался под именем Ганса Халлера. В 1960-х годах против него проводилось расследование в Германии, но в 1968 году оно было прекращено.
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Ленинградская областьТосненский районРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРГерманияВермахт
 
 
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