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В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк

В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк - РИА Новости, 02.05.2025

В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк

В честь 80-летия Победы в Селикой Отечественной войне 9 мая в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, сообщает в пятницу пресс-служба акимата... РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T17:58:00+03:00

2025-05-02T17:58:00+03:00

2025-05-02T17:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

астана

казахстан

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 2 мая - РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Селикой Отечественной войне 9 мая в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, сообщает в пятницу пресс-служба акимата (мэрии) Астаны. "В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау", на каждой локации будет произведено порядка четырёх тысяч выстрелов. Городские власти отметили, что Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвящённых празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - Дня Победы. В частности, пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и другие мероприятия.

https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

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Ольга Фомченкова

астана, казахстан, в мире, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне