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В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:58 02.05.2025
https://ria.ru/20250502/pobeda-2014700649.html
В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк
В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк - РИА Новости, 02.05.2025
В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк
В честь 80-летия Победы в Селикой Отечественной войне 9 мая в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, сообщает в пятницу пресс-служба акимата... РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T17:58:00+03:00
2025-05-02T17:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
астана
казахстан
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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АСТАНА, 2 мая - РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Селикой Отечественной войне 9 мая в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, сообщает в пятницу пресс-служба акимата (мэрии) Астаны. "В Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау", на каждой локации будет произведено порядка четырёх тысяч выстрелов. Городские власти отметили, что Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвящённых празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - Дня Победы. В частности, пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и другие мероприятия.
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астана, казахстан, в мире, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Астана, Казахстан, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Астане в День Победы состоится праздничный фейерверк

В Астане 9 мая в честь 80-летия Победы состоится праздничный фейерверк

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 2 мая - РИА Новости. В честь 80-летия Победы в Селикой Отечественной войне 9 мая в столице Казахстана состоится праздничный фейерверк, сообщает в пятницу пресс-служба акимата (мэрии) Астаны.
«
Астане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая состоится праздничный фейерверк, организованный за счёт спонсорских средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фейерверки будут запущены 9 мая в 22.00 часов с двух локаций в Ботаническом саду и с набережной Ишима возле моста "Атырау", на каждой локации будет произведено порядка четырёх тысяч выстрелов.
Городские власти отметили, что Астане запланировано более 100 различных мероприятий, посвящённых празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - Дня Победы. В частности, пройдут концерты, научные конференции, воспитательные часы в школах, спектакли и другие мероприятия.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАстанаКазахстанВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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