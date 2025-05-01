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Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли в Риме - РИА Новости, 01.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:40 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/rossija-2014591108.html
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли в Риме
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли в Риме - РИА Новости, 01.05.2025
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли в Риме
Шествие Бессмертного полка в честь предстоящего дня Победы прошло на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек. РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T17:40:00+03:00
2025-05-01T17:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
италия
россия
армения
алексей парамонов
рим
80-летие победы в великой отечественной войне
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РИМ, 1 мая – РИА Новости. Шествие Бессмертного полка в честь предстоящего дня Победы прошло на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек. В шествии, которому предшествовал молебен у расположенного на вилле храма Святой Екатерины, приняли участие преподаватели и учащиеся школы при посольстве, сотрудники диппредставительства и члены их семей, представители посольств из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, итальянские активисты и российские соотечественники. Они прошли от храма по территории виллы к месту проведения памятной церемонии у здания школы, где состоялось открытие мурала известного итальянского мастера стрит-арта Йорита (Jorit). Посол России в Италии Алексей Парамонов начал выступление на церемонии с предложение почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Он напомнил, что в годы войны более 5 тысяч советских граждан волею судеб оказались в Италии, вступив в ряды антифашистского Сопротивления, более 500 из них навсегда остались в итальянской земле. "Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. За это время советский народ проявил чудеса мужества и героизма, ценой колоссального напряжения сил смог выстоять и победить", - заявил Парамонов, перечислив самые кровопролитные битвы войны. Говоря о мурале, который воспроизводит Ржевский мемориал Советскому солдату, дипломат заявил, что эта масштабная работа теперь каждый день будет напоминать ученикам посольской школы, гостям дипломатических мероприятий посольства о великом и трагическом подвиге нашей страны. В разговоре с РИА Новости Йорит, известный своими уличными работами в Неаполе, Мариуполе и Балашихе, рассказал, что выбрал в качестве основы мурала Ржевский мемориал из-за его летящей композиции – изображение на фасаде школы сопровождается улетающими вдаль журавлями. Проект осуществлен при поддержке Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ. "Обычно, когда говорят о военных монументах, вспоминают "Родину-мать" в Волгограде, но нам пришлась по душе идея со зданием школы и с изображением детей, которые смотрят на солдата и улетающих журавлей", - сказал Йорит. После церемонии гостей мероприятия ждало угощение от "полевой кухни", к которой присоединились посольства союзных республик, а также концерт хора Турецкого, исполнившего песни военных лет, эстрадные шлягеры и популярные композиции.
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
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353
60
353
60
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы на резиденции посла России в Италии
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли на вилле Абамелек - резиденции посла России в Италии, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, италия, россия, армения, алексей парамонов, рим, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Италия, Россия, Армения, Алексей Парамонов, Рим, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Шествие Бессмертного полка и открытие мурала ко Дню Победы прошли в Риме

Шествие Бессмертного полка прошло на территории резиденции посла России в Италии

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РИМ, 1 мая – РИА Новости. Шествие Бессмертного полка в честь предстоящего дня Победы прошло на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек.
В шествии, которому предшествовал молебен у расположенного на вилле храма Святой Екатерины, приняли участие преподаватели и учащиеся школы при посольстве, сотрудники диппредставительства и члены их семей, представители посольств из Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, итальянские активисты и российские соотечественники. Они прошли от храма по территории виллы к месту проведения памятной церемонии у здания школы, где состоялось открытие мурала известного итальянского мастера стрит-арта Йорита (Jorit).
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Посол России в Италии Алексей Парамонов начал выступление на церемонии с предложение почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Он напомнил, что в годы войны более 5 тысяч советских граждан волею судеб оказались в Италии, вступив в ряды антифашистского Сопротивления, более 500 из них навсегда остались в итальянской земле.
«
"Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. За это время советский народ проявил чудеса мужества и героизма, ценой колоссального напряжения сил смог выстоять и победить", - заявил Парамонов, перечислив самые кровопролитные битвы войны.
Говоря о мурале, который воспроизводит Ржевский мемориал Советскому солдату, дипломат заявил, что эта масштабная работа теперь каждый день будет напоминать ученикам посольской школы, гостям дипломатических мероприятий посольства о великом и трагическом подвиге нашей страны.
В разговоре с РИА Новости Йорит, известный своими уличными работами в Неаполе, Мариуполе и Балашихе, рассказал, что выбрал в качестве основы мурала Ржевский мемориал из-за его летящей композиции – изображение на фасаде школы сопровождается улетающими вдаль журавлями. Проект осуществлен при поддержке Российско-итальянского форума-диалога по линии гражданских обществ.
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"Обычно, когда говорят о военных монументах, вспоминают "Родину-мать" в Волгограде, но нам пришлась по душе идея со зданием школы и с изображением детей, которые смотрят на солдата и улетающих журавлей", - сказал Йорит.
После церемонии гостей мероприятия ждало угощение от "полевой кухни", к которой присоединились посольства союзных республик, а также концерт хора Турецкого, исполнившего песни военных лет, эстрадные шлягеры и популярные композиции.
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