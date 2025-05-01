Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист - РИА Новости, 01.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/dacha-2014538979.html
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист - РИА Новости, 01.05.2025
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист
Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:40:00+03:00
2025-05-01T07:40:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_8b760f39c898d6b6868ec8926bee1a91.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции прирастал на 15–25% в годовом выражении, сообщил РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. "Действительно, в 2025 году продолжается тренд на увеличение интереса к садоводству. По предварительным оценкам, объем перевозок продукции для дачи и огорода прирастает на 15–25% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с увеличением числа дачников и ростом популярности домашнего садоводства", - сказал Коптев. Он отметил, что одной из причин роста спроса на товары для дачи стало то, что постпандемический период привел к возрождению интереса к дачному строительству и садоводству. Кроме того, растет интерес к органическому земледелию и самодостаточности, что также способствует увеличению спроса на семена и садовые принадлежности. "Во-вторых, глобальные политические события привели к снижению заграничных поездок россиян, и многие устремились на дачи. Как следствие, также возрос спрос на товары для дачи", — заключил Коптев.
https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html
https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992947410_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_cf4acb050bb463d1059eabb4b22c786f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист

Логист Коптев: россияне в начале года стали чаще заказывать товары для дачи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции прирастал на 15–25% в годовом выражении, сообщил РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.
"Действительно, в 2025 году продолжается тренд на увеличение интереса к садоводству. По предварительным оценкам, объем перевозок продукции для дачи и огорода прирастает на 15–25% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с увеличением числа дачников и ростом популярности домашнего садоводства", - сказал Коптев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче
Вчера, 02:20
Он отметил, что одной из причин роста спроса на товары для дачи стало то, что постпандемический период привел к возрождению интереса к дачному строительству и садоводству. Кроме того, растет интерес к органическому земледелию и самодостаточности, что также способствует увеличению спроса на семена и садовые принадлежности.
"Во-вторых, глобальные политические события привели к снижению заграничных поездок россиян, и многие устремились на дачи. Как следствие, также возрос спрос на товары для дачи", — заключил Коптев.
Дача - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
28 апреля, 02:15
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала