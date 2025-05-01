https://ria.ru/20250501/dacha-2014538979.html
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист - РИА Новости, 01.05.2025
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист
Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T07:40:00+03:00
2025-05-01T07:40:00+03:00
2025-05-01T07:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции прирастал на 15–25% в годовом выражении, сообщил РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев. "Действительно, в 2025 году продолжается тренд на увеличение интереса к садоводству. По предварительным оценкам, объем перевозок продукции для дачи и огорода прирастает на 15–25% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с увеличением числа дачников и ростом популярности домашнего садоводства", - сказал Коптев. Он отметил, что одной из причин роста спроса на товары для дачи стало то, что постпандемический период привел к возрождению интереса к дачному строительству и садоводству. Кроме того, растет интерес к органическому земледелию и самодостаточности, что также способствует увеличению спроса на семена и садовые принадлежности. "Во-вторых, глобальные политические события привели к снижению заграничных поездок россиян, и многие устремились на дачи. Как следствие, также возрос спрос на товары для дачи", — заключил Коптев.
https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html
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экономика, россия
Россияне стали чаще заказывать товары для дачи, сообщил логист
Логист Коптев: россияне в начале года стали чаще заказывать товары для дачи
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Спрос на товары для дачи и огорода в начале 2025 года продолжает показывать рост в России; так, по состоянию на конец апреля объем перевозок такой продукции прирастал на 15–25% в годовом выражении, сообщил РИА Новости коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптев.
"Действительно, в 2025 году продолжается тренд на увеличение интереса к садоводству. По предварительным оценкам, объем перевозок продукции для дачи и огорода прирастает на 15–25% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с увеличением числа дачников и ростом популярности домашнего садоводства", - сказал Коптев.
Он отметил, что одной из причин роста спроса на товары для дачи стало то, что постпандемический период привел к возрождению интереса к дачному строительству и садоводству. Кроме того, растет интерес к органическому земледелию и самодостаточности, что также способствует увеличению спроса на семена и садовые принадлежности.
"Во-вторых, глобальные политические события привели к снижению заграничных поездок россиян, и многие устремились на дачи. Как следствие, также возрос спрос на товары для дачи", — заключил Коптев.