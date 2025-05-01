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Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче - РИА Новости, 01.05.2025
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02:20 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/shum-2014519900.html
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче - РИА Новости, 01.05.2025
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче
Дачники могут пожаловаться на соседей в полицию за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T02:20:00+03:00
2025-05-01T02:20:00+03:00
московская область (подмосковье)
ваге рыбченко
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дачники могут пожаловаться на соседей в полицию за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.По его словам, время, в которое запрещено шуметь, в каждом регионе свое. Оно зафиксировано в местном законе о тишине. Например, в Московской области это промежуток с 21:00 до 08: 00 минут в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Кроме того, нельзя нарушать покой жильцов во все дни с 13:00 до 15:00."Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу. При отсутствии реакции со стороны нарушителей будут приняты меры по привлечению к административной ответственности", — рассказал эксперт.Штраф зависит от региона. Например, в Московской области при первом нарушении —предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При повторных нарушениях в течение года сумма будет расти.
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московская область (подмосковье), ваге рыбченко
Московская область (Подмосковье), Ваге Рыбченко
Россиян научили, как бороться с шумными соседями по даче

Юрист Рыбченко: в полицию можно обращаться за шум соседей в неположенное время

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Дачники могут пожаловаться на соседей в полицию за шум в неположенное время, рассказал агентству "Прайм" руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
По его словам, время, в которое запрещено шуметь, в каждом регионе свое. Оно зафиксировано в местном законе о тишине. Например, в Московской области это промежуток с 21:00 до 08: 00 минут в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные. Кроме того, нельзя нарушать покой жильцов во все дни с 13:00 до 15:00.
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"Если соседи по даче шумят, нужно вызывать полицию, чтобы они зафиксировали факт шума и провели разъяснительную беседу. При отсутствии реакции со стороны нарушителей будут приняты меры по привлечению к административной ответственности", — рассказал эксперт.
Штраф зависит от региона. Например, в Московской области при первом нарушении —предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При повторных нарушениях в течение года сумма будет расти.
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