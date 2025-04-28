https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа - РИА Новости, 28.04.2025
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:15:00+03:00
2025-04-28T02:15:00+03:00
2025-04-28T02:45:00+03:00
жилье
общество
россия
ваге рыбченко
штрафы
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc5a67d6486521dd635d0280c31f8c6.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством "Прайм".Он пояснил, что таким образом можно расценить установку забора с заходом на территорию соседа. Размер штрафа в этом случае рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка, добавил Рыбченко, причем взыскиваемую сумму исчисляют пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка."Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей", — добавил юрист.Кроме того, от нарушителя потребуют перенести забор с учетом границ участков, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html
https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_1b0bd8d56935d9a4c1327e2cb8a34552.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, общество, россия, ваге рыбченко, штрафы, дача
Жилье, Общество, Россия, Ваге Рыбченко, Штрафы, Дача
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
Юрист Рыбченко: за захват части дачного участка соседа в РФ грозит штраф