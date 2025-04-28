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Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа - РИА Новости, 28.04.2025
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02:15 28.04.2025 (обновлено: 02:45 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа - РИА Новости, 28.04.2025
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа
За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:15:00+03:00
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ваге рыбченко
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством "Прайм".Он пояснил, что таким образом можно расценить установку забора с заходом на территорию соседа. Размер штрафа в этом случае рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка, добавил Рыбченко, причем взыскиваемую сумму исчисляют пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка."Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей", — добавил юрист.Кроме того, от нарушителя потребуют перенести забор с учетом границ участков, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html
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жилье, общество, россия, ваге рыбченко, штрафы, дача
Жилье, Общество, Россия, Ваге Рыбченко, Штрафы, Дача
Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа

Юрист Рыбченко: за захват части дачного участка соседа в РФ грозит штраф

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДача
Дача - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством "Прайм".
Он пояснил, что таким образом можно расценить установку забора с заходом на территорию соседа. Размер штрафа в этом случае рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка, добавил Рыбченко, причем взыскиваемую сумму исчисляют пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.
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"Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей", — добавил юрист.
Кроме того, от нарушителя потребуют перенести забор с учетом границ участков, заключил собеседник агентства.
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