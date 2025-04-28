https://ria.ru/20250428/shtraf-2013640469.html

Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа

Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа - РИА Новости, 28.04.2025

Дачников предупредили о штрафе за занятие части участка соседа

За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:15:00+03:00

2025-04-28T02:15:00+03:00

2025-04-28T02:45:00+03:00

жилье

общество

россия

ваге рыбченко

штрафы

дача

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/41/1560334179_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc5a67d6486521dd635d0280c31f8c6.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. За захват части участка соседа грозит штраф, рассказал руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко в беседе с агентством "Прайм".Он пояснил, что таким образом можно расценить установку забора с заходом на территорию соседа. Размер штрафа в этом случае рассчитывается из размера кадастровой стоимости земельного участка, добавил Рыбченко, причем взыскиваемую сумму исчисляют пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка."Придется заплатить от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, то от 5 до 10 тысяч рублей", — добавил юрист.Кроме того, от нарушителя потребуют перенести забор с учетом границ участков, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

https://ria.ru/20241229/uchastok-1991938233.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, общество, россия, ваге рыбченко, штрафы, дача