https://ria.ru/20250430/vzyatka-2014334580.html

Экс-главу филиала "ВСК" обвинили во взяточничестве

Экс-главу филиала "ВСК" обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 30.04.2025

Экс-главу филиала "ВСК" обвинили во взяточничестве

Экс-начальнику филиала компании "ВСК" Юрию Серге предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, он заключен под... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:22:00+03:00

2025-04-30T13:22:00+03:00

2025-04-30T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экс-начальнику филиала компании "ВСК" Юрию Серге предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, он заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России. Дело расследуется в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Западному военному округу" Минобороны России Юрия Серги и генерального директора ООО "Торговый Дом Кипаларм" Григория Попова. По данным следствия, в 2022-2023 годы при выполнении гособоронзаказа между ООО "Торговый Дом Кипаларм" и ППК "ВСК" были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капремонту объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Отмечается, что в этот период Серга получил от Попова взятку более 7,5 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство. В настоящее время Серга арестован. "Серге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Попову - частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250429/mumindzhanov-2014160630.html

https://ria.ru/20250131/vzyatka-1996536652.html

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Варвара Скокшина

происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)