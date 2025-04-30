Экс-главу филиала "ВСК" обвинили во взяточничестве
Экс-начальнику филиала "ВСК" Сергу предъявили обвинение в даче взятки
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экс-начальнику филиала компании "ВСК" Юрию Серге предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, он заключен под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
Дело расследуется в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Западному военному округу" Минобороны России Юрия Серги и генерального директора ООО "Торговый Дом Кипаларм" Григория Попова.
По данным следствия, в 2022-2023 годы при выполнении гособоронзаказа между ООО "Торговый Дом Кипаларм" и ППК "ВСК" были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капремонту объектов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Отмечается, что в этот период Серга получил от Попова взятку более 7,5 миллионов рублей за содействие в заключении контрактов субподряда, а также общее покровительство. В настоящее время Серга арестован.
"Серге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Попову - частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа)", - говорится в сообщении.
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