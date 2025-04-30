https://ria.ru/20250430/vlasti-2014483774.html

Путин пообещал рассмотреть инициативу о поддержке школьных музеев

Путин пообещал рассмотреть инициативу о поддержке школьных музеев - РИА Новости, 30.04.2025

Путин пообещал рассмотреть инициативу о поддержке школьных музеев

Власти рассмотрят инициативу о поддержке школьных музеев в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:00:00+03:00

2025-04-30T20:00:00+03:00

2025-04-30T20:00:00+03:00

общество

россия

москва

иркутск

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти рассмотрят инициативу о поддержке школьных музеев в России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Школьные музеи - это вообще-то давняя традиция в России, по-моему, первый школьный музей возник где-то в Сибири в Иркутске... Это очень важно, безусловно надо поддерживать и попрошу коллег из правительства, сделать все, чтобы вам помочь", - сказал Путин, комментируя инициативу Артема Жиляева по созданию программы поддержки школьных музеев. Путин отметил, что очень важно обобщать и делать эти обобщения из конкретных вещей, которые связаны с малой родиной - с городом, с поселком, с республикой, с краем, с областью. "Это делает нашу общую историю более зримой и предметной, и понимаемой для каждого конкретного человека, проживающего в конкретном населенном пункте", - заключил он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014471588.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014443864.html

россия

москва

иркутск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, иркутск, владимир путин