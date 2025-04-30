https://ria.ru/20250430/terrorist-2014440151.html

Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок

Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок

Отдельные страны Европы всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, наиболее яркий пример - Украина, заявил... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:47:00+03:00

2025-04-30T17:47:00+03:00

2025-04-30T18:37:00+03:00

украина

европа

россия

сергей шойгу

брикс

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Отдельные страны Европы всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, наиболее яркий пример - Украина, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Отдельные европейские государства всё более активно используют террористические группировки в своих геостратегических целях, прежде всего в противостоянии со странами, не признающими доминирования. Террористам передается современное оружие, предоставляются передовые образцы средств слежения и разведки, осуществляется снабжение разведывательной информацией... Наиболее ярким примером является Украина. Киевский режим применяет натовское оружие для обстрелов жилых кварталов, совершает диверсии и политические убийства, использует гражданское население в качестве "живого щита", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Эффективным средством борьбы с терроризмом видим дальнейшую консолидацию усилий мирового большинства в деле противодействия его финансированию. Международное сотрудничество в выявлении и пресечении источников и каналов финансирования террористов-одиночек и террористических организаций сегодня приобретает особую актуальность. Это требует более эффективных совместных мер по расследованию финансирования терроризма", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430747.html

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украина, европа, россия, сергей шойгу, брикс