https://ria.ru/20250430/sud-2014253341.html

Арбитраж увеличил судебную неустойку для "Нафтогаза"

Арбитраж увеличил судебную неустойку для "Нафтогаза" - РИА Новости, 30.04.2025

Арбитраж увеличил судебную неустойку для "Нафтогаза"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил с около 150 миллионов долларов до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T09:33:00+03:00

2025-04-30T09:33:00+03:00

2025-04-30T09:33:00+03:00

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличил с около 150 миллионов долларов до 1,35 миллиарда долларов судебную неустойку, которая присуждена НАК "Нафтогаз Украины" на случай нарушения этой компанией запрета на судебные разбирательства с "Газпромом" за рубежом, следует из материалов дела. Как сообщилось, арбитражный суд Петербурга удовлетворил соответствующее ходатайство "Газпрома" 16 апреля. В настоящее время в карточке дела опубликован текст определения суда. "В случае неисполнения акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" решения от 22.01.2024 по настоящему делу о запрете продолжать разбирательство... в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты... по спору между АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром", взыскать с акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины"... в пользу публичного акционерного общества "Газпром"... 1 351 885 710 долл. США и 1 579 498 евро (в рублях – по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты)", – говорится в судебном акте. Как уточняется в определении арбитражного суда Петербурга, ходатайство российского газового концерна об увеличении судебной неустойки обусловлено, в частности, увеличением исковых требований "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иностранном арбитраже до около 1,351 миллиарда долларов. Ранее, в январе 2024 года, арбитражный суд Петербурга по иску "Газпрома" обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить около 150 миллионов долларов в пользу "Газпрома" в случае нарушения запрета на продолжение разбирательства между сторонами в иностранном арбитраже. Тогда суд удовлетворил иск "Газпрома" с требованием запретить НАК "Нафтогаз Украины" продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Как следует из решения арбитражного суда, спор между сторонами вытекает из соглашения от 30 декабря 2019 года о транспортировке через Украину российского газа для европейских потребителей. Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в два с половиной раза от гарантированного объема – до 40-42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены. Но "Нафтогаз" из-за снижения поставок подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты неоказанных услуг. "Газпром" 1 января 2025 года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250210/gazprom-1998474281.html

https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980725201.html

https://ria.ru/20240906/sud-1970962561.html

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Варвара Скокшина

экономика, санкт-петербург, украина, ленинградская область, газпром, нафтогаз украины, национальный антитеррористический комитет рф