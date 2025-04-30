https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430747.html
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу
В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:24:00+03:00
2025-04-30T17:24:00+03:00
2025-04-30T18:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
европа
россия
сергей шойгу
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Хотел бы напомнить об уроках прошлого. Тем более, что в этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества", - сказал Шойгу в выступлении в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
европа
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сергей шойгу, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), оон, брикс, нато, бразилия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Европа, Россия, Сергей Шойгу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), ООН, БРИКС, НАТО, Бразилия
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу
Шойгу: Европа забыла, кому обязана освобождением от фашистов 80 лет назад