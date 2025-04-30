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Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:24 30.04.2025 (обновлено: 18:04 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430747.html
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу
В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:24:00+03:00
2025-04-30T18:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
европа
россия
сергей шойгу
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
оон
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Хотел бы напомнить об уроках прошлого. Тем более, что в этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества", - сказал Шойгу в выступлении в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
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европа, россия, сергей шойгу, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), оон, брикс, нато, бразилия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Европа, Россия, Сергей Шойгу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), ООН, БРИКС, НАТО, Бразилия
Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу

Шойгу: Европа забыла, кому обязана освобождением от фашистов 80 лет назад

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Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Хотел бы напомнить об уроках прошлого. Тем более, что в этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества", - сказал Шойгу в выступлении в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
«
"Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом", - добавил Шойгу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Лавров заявил о попытках Европы сфальсифицировать историю
7 апреля, 11:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЕвропаРоссияСергей Шойгу80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)ООНБРИКСНАТОБразилия
 
 
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