https://ria.ru/20250430/shoygu-2014430747.html

Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу

Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025

Европа забыла, кому она обязана освобождением от фашистов, заявил Шойгу

В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:24:00+03:00

2025-04-30T17:24:00+03:00

2025-04-30T18:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

европа

россия

сергей шойгу

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

оон

брикс

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Европе сейчас, видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Хотел бы напомнить об уроках прошлого. Тем более, что в этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны и создания ООН. Это не просто даты в календаре, а события, оказавшие кардинальное влияние на развитие международного сообщества", - сказал Шойгу в выступлении в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Видимо, в Европе забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков и бряцание оружием со стороны НАТО и ЕС происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html

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европа, россия, сергей шойгу, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), оон, брикс, нато, бразилия