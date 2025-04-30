https://ria.ru/20250430/shnur-2014108270.html

Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ

Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ - РИА Новости, 30.04.2025

Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ

Сергей Шнуров — культовая фигура российского шоу-бизнеса, лидер группы "Ленинград", актер и телеведущий. Однако в последние годы его реже можно увидеть на... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

германия

шнур (сергей шнуров)

алиса вокс

дмитрий панов

ленинград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15130/58/151305879_0:67:360:270_1920x0_80_0_0_d679ca760cbb94be7c0ad64d0a2859cd.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Шнуров — культовая фигура российского шоу-бизнеса, лидер группы "Ленинград", актер и телеведущий. Однако в последние годы его реже можно увидеть на федеральных каналах. Многие связывают это с его скандальным поведением, в том числе с участившимися случаями появления в нетрезвом виде.Самые громкие скандалы: депутат против певцаКлип Сергея Шнурова на песню "Пока так" вызвал резонанс. В нем музыкант в свойственной ему провокационной манере раскритиковал коммунальные проблемы Санкт-Петербурга. Шнур, не стесняясь в выражениях, обвинил городские власти в некачественной уборке снега и мусора, а также в равнодушии к нуждам жителей.Реакция не заставила себя ждать. Депутат петербургского парламента Дмитрий Панов заявил, что артиста следует лишить статуса петербуржца за "глумление над творчеством послевоенного времени"."К сожалению, в этом клипе все, что раньше можно было считать безобидным троллингом, превратилось в откровенное издевательство", — отметил парламентарий.Панов предложил пересмотреть право Шнурова называть себя петербуржцем. Также он подчеркнул, что настоящие ленинградцы должны осудить не только эту песню, но и любое неуважение к наследию послевоенных лет.Провокационный стиль Шнурова не в первый раз разделил аудиторию на два лагеря. Одни видят в его творчестве социальную сатиру, другие — неуместное хамство.Обнаженные выступленияГруппа "Ленинград" под руководством Сергея Шнурова с самого начала своей карьеры славилась эпатажными выходками. Одной из самых запоминающихся традиций коллектива стали обнаженные выступления, которые не раз вызывали общественный резонанс.Первые случаи появления музыкантов на сцене без одежды были зафиксированы еще в начале 2000-х годов во время гастролей в Германии. Эти инциденты только подогревали интерес к группе, способствуя росту ее популярности.Шнуров неоднократно повторял этот провокационный прием в течение своей карьеры. Особенно запомнился случай 2014-го. Во время концерта он неожиданно заявил, что хочет остаться в памяти публики обнаженным, и разделся.Однако самый скандальный эпизод произошел с участием солистки группы Алисы Вокс. В том же 2014 году Шнуров заставил певицу обнажиться на глазах у публики. По словам самой артистки, это решение было навязано ей лидером группы. После выступления Вокс пережила сильнейший стресс. В социальных сетях певица столкнулась с волной оскорблений и угроз.С того момента между Алисой Вокс и Шнуров начались непримиримые разногласия — и девушка со скандалом покинула группу. У Сергея долго спрашивали, куда пропала солистка группы. Его это очень раздражало. Позже Шнуров в ответ исполнил песню с оскорбительным текстом: "Уходи туда, откуда ты родилась!" — и добавил, что посвящает ее бывшей вокалистке. Многие были возмущены поведением музыканта.Скандальный инцидент на премии МУЗ-ТВ 2003 годаНа вручении премии телеканала МУЗ-ТВ в 2003-м Сергей Шнуров устроил один из самых запоминающихся скандалов в истории российской музыкальной индустрии. По свидетельству ведущего Оскара Кучеры, лидер группы "Ленинград" появился на церемонии в состоянии сильного алкогольного опьянения."Шнуров пришел со своей командой в ужасном пьяном виде. Это был полный треш, хотя и выглядело довольно смешно", — вспоминает Кучера.Вместо исполнения песни "WWW", которая звучала в фонограмме, музыкант и его коллеги просто бесцельно бродили по сцене, размахивая руками. Кульминацией выступления, по словам очевидца, стало то, что участники группы демонстративно повернулись к публике задом.Этот инцидент стал не единственным проявлением скандального поведения Шнурова. Музыкант в резкой форме высказывался в соцсетях по поводу публикаций о зарплатном неравенстве в российских регионах. В свойственной ему манере он также критиковал коллег по музыкальному цеху, предложив саркастическое "решение" проблемы: "Дать бы им одну на всех лопату и траншеи рыть их гнать взашей".Подобные выходки уже давно стали визитной карточкой артиста. Однако случай на МУЗ-ТВ остается одним из самых ярких примеров его эпатажного поведения на официальных мероприятиях.После череды подобных инцидентов Шнурова стали реже приглашать на ТВ. Если раньше он был частым гостем на Первом канале, ТНТ и других федеральных площадках, то сейчас его можно увидеть в основном в шоу блогеров или на платных концертах.По слухам, некоторые продюсеры сознательно избегают приглашать Шнурова в эфир, опасаясь непредсказуемого поведения. Сам музыкант в интервью не раз заявлял, что ему "неинтересно телевидение" и он предпочитает независимые проекты.

санкт-петербург

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, германия, шнур (сергей шнуров), алиса вокс, дмитрий панов, ленинград