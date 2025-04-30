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Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ - РИА Новости, 30.04.2025
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Шоубиз
 
17:27 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/shnur-2014108270.html
Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ
Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ - РИА Новости, 30.04.2025
Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ
Сергей Шнуров — культовая фигура российского шоу-бизнеса, лидер группы "Ленинград", актер и телеведущий. Однако в последние годы его реже можно увидеть на... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:27:00+03:00
2025-04-30T17:27:00+03:00
шоубиз
санкт-петербург
германия
шнур (сергей шнуров)
алиса вокс
дмитрий панов
ленинград
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Шнуров — культовая фигура российского шоу-бизнеса, лидер группы "Ленинград", актер и телеведущий. Однако в последние годы его реже можно увидеть на федеральных каналах. Многие связывают это с его скандальным поведением, в том числе с участившимися случаями появления в нетрезвом виде.Самые громкие скандалы: депутат против певцаКлип Сергея Шнурова на песню "Пока так" вызвал резонанс. В нем музыкант в свойственной ему провокационной манере раскритиковал коммунальные проблемы Санкт-Петербурга. Шнур, не стесняясь в выражениях, обвинил городские власти в некачественной уборке снега и мусора, а также в равнодушии к нуждам жителей.Реакция не заставила себя ждать. Депутат петербургского парламента Дмитрий Панов заявил, что артиста следует лишить статуса петербуржца за "глумление над творчеством послевоенного времени"."К сожалению, в этом клипе все, что раньше можно было считать безобидным троллингом, превратилось в откровенное издевательство", — отметил парламентарий.Панов предложил пересмотреть право Шнурова называть себя петербуржцем. Также он подчеркнул, что настоящие ленинградцы должны осудить не только эту песню, но и любое неуважение к наследию послевоенных лет.Провокационный стиль Шнурова не в первый раз разделил аудиторию на два лагеря. Одни видят в его творчестве социальную сатиру, другие — неуместное хамство.Обнаженные выступленияГруппа "Ленинград" под руководством Сергея Шнурова с самого начала своей карьеры славилась эпатажными выходками. Одной из самых запоминающихся традиций коллектива стали обнаженные выступления, которые не раз вызывали общественный резонанс.Первые случаи появления музыкантов на сцене без одежды были зафиксированы еще в начале 2000-х годов во время гастролей в Германии. Эти инциденты только подогревали интерес к группе, способствуя росту ее популярности.Шнуров неоднократно повторял этот провокационный прием в течение своей карьеры. Особенно запомнился случай 2014-го. Во время концерта он неожиданно заявил, что хочет остаться в памяти публики обнаженным, и разделся.Однако самый скандальный эпизод произошел с участием солистки группы Алисы Вокс. В том же 2014 году Шнуров заставил певицу обнажиться на глазах у публики. По словам самой артистки, это решение было навязано ей лидером группы. После выступления Вокс пережила сильнейший стресс. В социальных сетях певица столкнулась с волной оскорблений и угроз.С того момента между Алисой Вокс и Шнуров начались непримиримые разногласия — и девушка со скандалом покинула группу. У Сергея долго спрашивали, куда пропала солистка группы. Его это очень раздражало. Позже Шнуров в ответ исполнил песню с оскорбительным текстом: "Уходи туда, откуда ты родилась!" — и добавил, что посвящает ее бывшей вокалистке. Многие были возмущены поведением музыканта.Скандальный инцидент на премии МУЗ-ТВ 2003 годаНа вручении премии телеканала МУЗ-ТВ в 2003-м Сергей Шнуров устроил один из самых запоминающихся скандалов в истории российской музыкальной индустрии. По свидетельству ведущего Оскара Кучеры, лидер группы "Ленинград" появился на церемонии в состоянии сильного алкогольного опьянения."Шнуров пришел со своей командой в ужасном пьяном виде. Это был полный треш, хотя и выглядело довольно смешно", — вспоминает Кучера.Вместо исполнения песни "WWW", которая звучала в фонограмме, музыкант и его коллеги просто бесцельно бродили по сцене, размахивая руками. Кульминацией выступления, по словам очевидца, стало то, что участники группы демонстративно повернулись к публике задом.Этот инцидент стал не единственным проявлением скандального поведения Шнурова. Музыкант в резкой форме высказывался в соцсетях по поводу публикаций о зарплатном неравенстве в российских регионах. В свойственной ему манере он также критиковал коллег по музыкальному цеху, предложив саркастическое "решение" проблемы: "Дать бы им одну на всех лопату и траншеи рыть их гнать взашей".Подобные выходки уже давно стали визитной карточкой артиста. Однако случай на МУЗ-ТВ остается одним из самых ярких примеров его эпатажного поведения на официальных мероприятиях.После череды подобных инцидентов Шнурова стали реже приглашать на ТВ. Если раньше он был частым гостем на Первом канале, ТНТ и других федеральных площадках, то сейчас его можно увидеть в основном в шоу блогеров или на платных концертах.По слухам, некоторые продюсеры сознательно избегают приглашать Шнурова в эфир, опасаясь непредсказуемого поведения. Сам музыкант в интервью не раз заявлял, что ему "неинтересно телевидение" и он предпочитает независимые проекты.
санкт-петербург
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РИА Новости
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санкт-петербург, германия, шнур (сергей шнуров), алиса вокс, дмитрий панов, ленинград
Шоубиз, Санкт-Петербург, Германия, Шнур (Сергей Шнуров), Алиса Вокс, Дмитрий Панов, Ленинград

Пьяный дебош Сергея Шнурова: почему его перестали приглашать на ТВ

© РИА Новости / Виталий БезрукихСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Виталий Безруких
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Сергей Шнуров — культовая фигура российского шоу-бизнеса, лидер группы "Ленинград", актер и телеведущий. Однако в последние годы его реже можно увидеть на федеральных каналах. Многие связывают это с его скандальным поведением, в том числе с участившимися случаями появления в нетрезвом виде.

Самые громкие скандалы: депутат против певца

Клип Сергея Шнурова на песню "Пока так" вызвал резонанс. В нем музыкант в свойственной ему провокационной манере раскритиковал коммунальные проблемы Санкт-Петербурга. Шнур, не стесняясь в выражениях, обвинил городские власти в некачественной уборке снега и мусора, а также в равнодушии к нуждам жителей.
Реакция не заставила себя ждать. Депутат петербургского парламента Дмитрий Панов заявил, что артиста следует лишить статуса петербуржца за "глумление над творчеством послевоенного времени".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Шнуров и группа "Ленинград"
Сергей Шнуров и группа Ленинград. - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Шнуров и группа "Ленинград"
"К сожалению, в этом клипе все, что раньше можно было считать безобидным троллингом, превратилось в откровенное издевательство", — отметил парламентарий.
Панов предложил пересмотреть право Шнурова называть себя петербуржцем. Также он подчеркнул, что настоящие ленинградцы должны осудить не только эту песню, но и любое неуважение к наследию послевоенных лет.
Провокационный стиль Шнурова не в первый раз разделил аудиторию на два лагеря. Одни видят в его творчестве социальную сатиру, другие — неуместное хамство.

Обнаженные выступления

Группа "Ленинград" под руководством Сергея Шнурова с самого начала своей карьеры славилась эпатажными выходками. Одной из самых запоминающихся традиций коллектива стали обнаженные выступления, которые не раз вызывали общественный резонанс.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦеремония награждения лауреатов премии "Национальный бестселлер"
Церемония награждения лауреатов премии Национальный бестселлер - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония награждения лауреатов премии "Национальный бестселлер"
Первые случаи появления музыкантов на сцене без одежды были зафиксированы еще в начале 2000-х годов во время гастролей в Германии. Эти инциденты только подогревали интерес к группе, способствуя росту ее популярности.
Шнуров неоднократно повторял этот провокационный прием в течение своей карьеры. Особенно запомнился случай 2014-го. Во время концерта он неожиданно заявил, что хочет остаться в памяти публики обнаженным, и разделся.
Однако самый скандальный эпизод произошел с участием солистки группы Алисы Вокс. В том же 2014 году Шнуров заставил певицу обнажиться на глазах у публики. По словам самой артистки, это решение было навязано ей лидером группы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Алиса Вокс
Певица Алиса Вокс - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Певица Алиса Вокс
После выступления Вокс пережила сильнейший стресс. В социальных сетях певица столкнулась с волной оскорблений и угроз.
С того момента между Алисой Вокс и Шнуров начались непримиримые разногласия — и девушка со скандалом покинула группу. У Сергея долго спрашивали, куда пропала солистка группы. Его это очень раздражало. Позже Шнуров в ответ исполнил песню с оскорбительным текстом: "Уходи туда, откуда ты родилась!" — и добавил, что посвящает ее бывшей вокалистке. Многие были возмущены поведением музыканта.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Музыкант Сергей Шнуров

Скандальный инцидент на премии МУЗ-ТВ 2003 года

На вручении премии телеканала МУЗ-ТВ в 2003-м Сергей Шнуров устроил один из самых запоминающихся скандалов в истории российской музыкальной индустрии. По свидетельству ведущего Оскара Кучеры, лидер группы "Ленинград" появился на церемонии в состоянии сильного алкогольного опьянения.
"Шнуров пришел со своей командой в ужасном пьяном виде. Это был полный треш, хотя и выглядело довольно смешно", — вспоминает Кучера.
© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкАктер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера на церемонии закрытия 12-го фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске
Актер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера на церемонии закрытия 12-го фестиваля кино и театра Амурская осень в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Актер, музыкант и телеведущий Оскар Кучера на церемонии закрытия 12-го фестиваля кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске
Вместо исполнения песни "WWW", которая звучала в фонограмме, музыкант и его коллеги просто бесцельно бродили по сцене, размахивая руками. Кульминацией выступления, по словам очевидца, стало то, что участники группы демонстративно повернулись к публике задом.
Этот инцидент стал не единственным проявлением скандального поведения Шнурова. Музыкант в резкой форме высказывался в соцсетях по поводу публикаций о зарплатном неравенстве в российских регионах. В свойственной ему манере он также критиковал коллег по музыкальному цеху, предложив саркастическое "решение" проблемы: "Дать бы им одну на всех лопату и траншеи рыть их гнать взашей".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Подобные выходки уже давно стали визитной карточкой артиста. Однако случай на МУЗ-ТВ остается одним из самых ярких примеров его эпатажного поведения на официальных мероприятиях.
После череды подобных инцидентов Шнурова стали реже приглашать на ТВ. Если раньше он был частым гостем на Первом канале, ТНТ и других федеральных площадках, то сейчас его можно увидеть в основном в шоу блогеров или на платных концертах.
По слухам, некоторые продюсеры сознательно избегают приглашать Шнурова в эфир, опасаясь непредсказуемого поведения. Сам музыкант в интервью не раз заявлял, что ему "неинтересно телевидение" и он предпочитает независимые проекты.
 
ШоубизСанкт-ПетербургГерманияШнур (Сергей Шнуров)Алиса ВоксДмитрий ПановЛенинград
 
 
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