https://ria.ru/20250430/putin-2014484631.html
Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые"
Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые" - РИА Новости, 01.05.2025
Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые"
Президент РФ Владимир Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые" Никиты Гоголева. РИА Новости, 01.05.2025
2025-04-30T20:04:00+03:00
2025-04-30T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые" Никиты Гоголева. Глава государства в среду провел встречу с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Юнармеец, активист "Движения первых" и молодой поэт из Ставропольского края Никита Гоголев рассказал президенту, что тоже родился в октябре и занимается дзюдо. Он попросил разрешения прочесть отрывок из своего стихотворения, написанного к 80-летию Победы. Президент послушал стихи и пожелал молодому поэту успехов в творчестве. "То, что мы все услышали, впечатляет, без всякого сомнения... Вам сколько лет?" - уточнил Путин. "Тринадцать", - ответил Никита. "Совсем молодой человек, а такие вещи патриотические. Причем как красиво их излагаете", - сказал президент. Путин пообещал, что подумает, как сделать, чтобы о творчестве Никиты узнали как можно больше граждан страны. "Вам всего самого доброго. Спасибо вам большое", - заключил президент. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
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Диалог Путина с подростком на марафоне "Знание. Первые"
На марафоне российского общества «Знание» президент России Владимир Путин пообщался с 13-летним Никитой Гоголевым из Ставропольского края, который зачитал главе государства отрывок из своего стихотворения, посвящённого Дню Победы. Президент, выслушав выступление подростка, предложил Никите снова сесть. «Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят», - ответил он на просьбу Путина.
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россия, москва, ставропольский край, владимир путин
Россия, Москва, Ставропольский край, Владимир Путин
Путин оценил стихотворение участника марафона "Знание. Первые"
Путин похвалил стихотворение участника марафона "Знание. Первые" Никиты Гоголева