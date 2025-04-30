https://ria.ru/20250430/putin-2014479379.html

В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин

В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин

Несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:43:00+03:00

2025-04-30T19:43:00+03:00

2025-04-30T19:45:00+03:00

владимир путин

сталинград

общество

россия

москва

казань

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда, их не переименовывают, заявил президент РФ Владимир Путин."Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты, там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы с названием "Сталинград", и площади", - сказал Путин в ходе общения с участниками марафона "Знание.Первые" в среду.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html

сталинград

россия

москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, сталинград, общество, россия, москва, казань