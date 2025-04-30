https://ria.ru/20250430/putin-2014479379.html
В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин
В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин
Несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:43:00+03:00
2025-04-30T19:43:00+03:00
2025-04-30T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несмотря на то, что со странами Запада у России сегодня не самые лучшие отношения, в европейских странах сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда, их не переименовывают, заявил президент РФ Владимир Путин."Во многих европейских странах никто не переименовывал ни площади, ни проспекты, там до сих пор, несмотря на сегодняшние наши не самые лучшие отношения с этими странами, до сих пор существуют и улицы с названием "Сталинград", и площади", - сказал Путин в ходе общения с участниками марафона "Знание.Первые" в среду.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сталинград, общество, россия, москва, казань
Владимир Путин, Сталинград, Общество, Россия, Москва, Казань
В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин
Путин: на Западе сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда