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Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 30.04.2025
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19:37 30.04.2025 (обновлено: 21:17 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014477935.html
Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград
Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 30.04.2025
Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград
Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города, заявил президент России Владимир РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:37:00+03:00
2025-04-30T21:17:00+03:00
сталинград
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владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города, заявил президент России Владимир Путин.Курсант центра "Воин", активист волгоградской областной общественной организации "Дом Дружбы" Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона "Знание. Первые" попросила главу государства рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград."Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить", - ответил глава государства."Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград - ред.), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей", - добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. "Их слово для меня закон, так и сделаем", - заявил на это Путин. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.Султанова - многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, певица XIX международного фестиваля фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей". Уделяет большое внимание патриотической тематике в своем творчестве, с песней "Сталинградская мать" вошла в число финалистов проекта "Родники.Дети" Олега Газманова.Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/putin-2014479379.html
https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html
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сталинград, волгоград, владимир путин, россия, общество
Сталинград, Волгоград, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград

Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города, заявил президент России Владимир Путин.
Курсант центра "Воин", активист волгоградской областной общественной организации "Дом Дружбы" Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона "Знание. Первые" попросила главу государства рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В западных странах есть улицы, названные в честь Сталинграда, заявил Путин
Вчера, 19:43
"Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить", - ответил глава государства.
«
"Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград - ред.), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей", - добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. "Их слово для меня закон, так и сделаем", - заявил на это Путин. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Султанова - многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, певица XIX международного фестиваля фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей". Уделяет большое внимание патриотической тематике в своем творчестве, с песней "Сталинградская мать" вошла в число финалистов проекта "Родники.Дети" Олега Газманова.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Путин присвоил аэропорту Волгограда название Сталинград
29 апреля, 23:48
 
СталинградВолгоградВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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