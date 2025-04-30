Путин высказался о переименовании Волгограда в Сталинград
Путин считает, что в переименовании Волгограда в Сталинград есть логика
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Логика в переименовании Волгограда в Сталинград есть, но окончательное решение должно быть принято большинством жителей города, заявил президент России Владимир Путин.
Курсант центра "Воин", активист волгоградской областной общественной организации "Дом Дружбы" Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона "Знание. Первые" попросила главу государства рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.
"Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить", - ответил глава государства.
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"Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград - ред.), то, конечно, оно связано с Победой... Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей", - добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал президенту просьбу присвоить аэропорту города историческое наименование "Сталинград" - с таким предложением к главе региона обратились ветераны и участники специальной военной операции. "Их слово для меня закон, так и сделаем", - заявил на это Путин. Соответствующий указ президента был подписан незамедлительно.
Султанова - многократный лауреат российских и международных вокальных конкурсов, певица XIX международного фестиваля фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей". Уделяет большое внимание патриотической тематике в своем творчестве, с песней "Сталинградская мать" вошла в число финалистов проекта "Родники.Дети" Олега Газманова.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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