https://ria.ru/20250430/putin-2014468857.html

Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама

Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама

Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:07:00+03:00

2025-04-30T19:07:00+03:00

2025-04-30T19:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

казань

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама. "Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили во время блокады, в то время, когда отец воевал на фронте, и ребенка потеряли там маленького. Вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь, полностью, то это, разумеется, доходит до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше, поэтому самый верный способ - это то, что происходит в наших семьях", - сказал Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html

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россия, москва, казань, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне