Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама
Путин поделился, что мама рассказывала ему об эпизодах Великой Отечественной
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама.
"Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили во время блокады, в то время, когда отец воевал на фронте, и ребенка потеряли там маленького. Вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь, полностью, то это, разумеется, доходит до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше, поэтому самый верный способ - это то, что происходит в наших семьях", - сказал Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".
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Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.