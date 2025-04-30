Рейтинг@Mail.ru
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:07 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014468857.html
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама
Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:07:00+03:00
2025-04-30T19:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
казань
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464696_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95b551c6ec32c00c5f29cddd99fa034a.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама. "Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили во время блокады, в то время, когда отец воевал на фронте, и ребенка потеряли там маленького. Вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь, полностью, то это, разумеется, доходит до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше, поэтому самый верный способ - это то, что происходит в наших семьях", - сказал Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014463497.html
россия
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fc26eb2199e473ebe126bf749ad3cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, казань, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама

Путин поделился, что мама рассказывала ему об эпизодах Великой Отечественной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что о некоторых эпизодах Великой Отечественной войны рассказала ему мама.
"Очень важно, когда в семье от одного поколения к другому передается информация... Мне моя мама рассказывала немного очень о некоторых эпизодах времен войны. Всем хорошо известно, они едва выжили во время блокады, в то время, когда отец воевал на фронте, и ребенка потеряли там маленького. Вот когда говорят люди, которым ты абсолютно доверяешь, полностью, то это, разумеется, доходит до сердца, как я говорил, и вызывает желание и самому что-то сделать для того, чтобы закрепить эти знания, закрепить эту важную информацию и передать дальше, поэтому самый верный способ - это то, что происходит в наших семьях", - сказал Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского
Вчера, 19:01
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Россия – это люди, а не просто территория, заявил Путин
Вчера, 18:51
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваКазаньВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала