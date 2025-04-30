https://ria.ru/20250430/putin-2014450843.html

Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью

Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью - РИА Новости, 30.04.2025

Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью

Президент России Владимир Путин отметил важность того, что герои специальной военной операции (СВО) уже начали работу с молодежью в РФ. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:21:00+03:00

2025-04-30T18:21:00+03:00

2025-04-30T18:32:00+03:00

россия

владимир путин

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москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что герои специальной военной операции (СВО) уже начали работу с молодежью в РФ.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Это очень важно, что наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми, прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались и как они оценивают то, что происходит в стране и в мире. Чрезвычайно важная вещь", - сказал глава государства.Кроме того, Путин особо отметил, что на марафоне "Знание" присутствуют военнослужащие."Сейчас один из участников специальной военной операции мне рассказывал о своей работе в обществе "Знание", - добавил он.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html

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москва

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, общество, москва, казань