Путин заявил о важности начала работы героев СВО с молодежью
Путин отметил важность того, что герои СВО начали работу с молодежью в России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность того, что герои специальной военной операции (СВО) уже начали работу с молодежью в РФ.
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"Это очень важно, что наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми, прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались и как они оценивают то, что происходит в стране и в мире. Чрезвычайно важная вещь", - сказал глава государства.
Кроме того, Путин особо отметил, что на марафоне "Знание" присутствуют военнослужащие.
"Сейчас один из участников специальной военной операции мне рассказывал о своей работе в обществе "Знание", - добавил он.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.