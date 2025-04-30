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Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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11:50 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014302079.html
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T11:50:00+03:00
2025-04-30T11:50:00+03:00
россия
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине - ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - сказал Песков журналистам. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250430/peremirie-2014301262.html
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россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков

Песков: Путин остается открытым для дипломатического урегулирования на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков
11:46
«
"Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине - ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - сказал Песков журналистам.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин в ситуации с Украиной сделал то, что должен был, заявил Песков
11:19
 
РоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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