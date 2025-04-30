https://ria.ru/20250430/putin-2014302079.html

Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков

Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T11:50:00+03:00

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2025-04-30T11:50:00+03:00

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украина

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине - ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается", - сказал Песков журналистам. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250430/peremirie-2014301262.html

https://ria.ru/20250430/ukraina-2014289581.html

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россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин