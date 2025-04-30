https://ria.ru/20250430/gia-2014476272.html

Государственная итоговая аттестация (ГИА): формат и сроки экзаменов

Государственная итоговая аттестация ГИА: что это такое, как проводится, сроки, результаты

Государственная итоговая аттестация (ГИА): формат и сроки экзаменов

Государственная итоговая аттестация – обязательный перечень экзаменов, которым завершаются образовательные программы основного и среднего общего образования в... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T19:34:00+03:00

2025-04-30T21:16:00+03:00

россия

государственная итоговая аттестация (гиа)

образование

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Государственная итоговая аттестация – обязательный перечень экзаменов, которым завершаются образовательные программы основного и среднего общего образования в России. Что такое ГИА простыми словами, формы государственной аттестации – ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, по каким предметам сдают, формат и сроки проведения – в материале РИА Новости.Государственная итоговая аттестацияГосударственная итоговая аттестация (ГИА) – общее название экзаменов, которые должны сдавать учащиеся 9-х и 11-х классов для получения аттестата."Система ГИА представляет собой многоуровневый механизм оценки знаний учащихся, учитывающий различные образовательные траектории и индивидуальные особенности выпускников, при этом обеспечивающий единый подход к оценке качества образования на федеральном уровне", – сказала Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской федерации.Из каких экзаменов состоит ГИАГосударственная итоговая аттестация (ГИА) состоит из нескольких видов экзаменов и призвана определять уровень образования учащихся школ, лицеев, гимназий на территории Российской Федерации. Ванда Арутюнян, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации уточняет, что допуском к экзаменам считается отсутствие академической задолженности и наличие у учащихся оценок по предметам образовательной программы обучения не ниже уровня "удовлетворительно".ОГЭОГЭ (основной государственный экзамен) для учащихся 9-ых классов, на основании которого проводится аттестация по образовательным программам основного общего образования. ОГЭ сдается всеми девятиклассниками в обязательном порядке по двум предметам – по русскому языку и по математике."С 2025 года в качестве эксперимента с таким набором предметов учащиеся из трех субъектов (Москва, Санкт-Петербург, Липецкая область) смогут продолжить обучение в системе СПО (в техникуме или в колледже), но не смогут продолжить обучение в десятом классе. Для девятиклассников остальных регионов России набор предметов ОГЭ для поступления в техникумы и колледжи останется таким же, как и в прошлом году (четыре предмета). Для продолжения обучения в десятом классе школьникам необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам, включая русский язык и математику. Учащиеся девятого класса сами определяют набор предметов, которые они хотят сдавать на ОГЭ", – поясняет Ванда Арутюнян.ЕГЭЕГЭ (единый государственный экзамен) – это экзамен для учащихся 11-ых классов, на основании которого проводится аттестация по образовательным программам среднего общего образования.По словам Оксаны Васильевой, ЕГЭ считается финальной формой аттестации для выпускников 11 классов. "Этот формат имеет двойное значение: во-первых, подтверждает уровень знаний за весь период школьного обучения, во-вторых, служит вступительными испытаниями при поступлении в высшие учебные заведения", – говорит эксперт.Ванда Арутюнян поясняет, что ЕГЭ сдается всеми одиннадцатиклассникам в обязательном порядке по двум предметам – по русскому языку и математике (базового или профильного уровней). Таким образом, для получения аттестата, выпускники российских школ, лицеев и гимназий должны сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам, а остальные дисциплины выбираются выпускником с учетом требований выбранного вуза.Всего российские выпускники могут сдать ЕГЭ по следующим предметам: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки и литература. Набор предметов, который выбирает абитуриент, диктуется направлением подготовки конкретного вуза, куда он планирует поступать.ГВЭГосударственный выпускной экзамен (ГВЭ) представляет собой адаптированную форму аттестации, разработанную специально для учащихся с особыми потребностями здоровья или находящихся в особых условиях обучения. Под категории, как отмечает Ванда Арутюнян, подпадают лица, которые имеют ограниченные возможности здоровья, установленную инвалидность, учащиеся закрытых спецшкол и интернатов или учащиеся, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях.Данная форма экзамена отличается от ОГЭ и ЕГЭ уровнем сложности заданий в сторону облегчения. ГВЭ может проводиться как в письменной форме, так и в устной (для тех учащихся, которые имеют сложности с письменной речью).Оксана Васильева дополняет, что ГВЭ сохраняет официальный статус государственной итоговой аттестации, при этом форма заданий специально модифицирована под возможности участников. Время проведения экзамена несколько увеличено, но не по всем предметам.По каким предметам сдают ГИАГосударственная итоговая аттестация включает четыре экзамена: два обязательных, а именно русский язык и математика, и два предмета на выбор из списка.ГИА в формате ОГЭ. Ученики могут сдать на выбор истории, обществознанию, литературе, физике, химии, биологии, географии, информатике, иностранным языкам — английскому, французскому, немецкому и испанскому.ГИА в формате ЕГЭ. Можно сдать по математике базового или профильного уровня, физике, химии, истории, обществознанию, информатике, биологии, географии, литературе, иностранным языкам – английскому, французскому, китайскому, немецкому и испанскому.Критерии допуска к аттестацииК критериям допуска к ГИА относятся отсутствие академической задолженности, выполнение учебного плана в полном объеме, годовые отметки по всем предметам не ниже удовлетворительных и успешное прохождение задания по русскому языку – зачет по итоговому собеседованию по русскому языку для учеников девятых классов и зачет по итоговому сочинению по русскому языку для обучающихся 11-х классов.Сроки проведения ГИАРасписание государственной итоговой аттестации на 2025 год можно посмотреть на официальном сайте Рособрнадзора. Даты проведения экзаменов, их продолжительность и перечень средств обучения и воспитания, которыми можно пользоваться при выполнении экзаменационных заданий,утверждены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 ноября 2024 года № 787/2089, 788/2090 и 789/2091.Сдать экзамены можно в период досрочного, основного и дополнительного сроков проведения аттестации. При этом в каждом периоде предусмотрены резервные сроки для участников, у которых совпали сроки экзаменов, а также для тех, кто имеет право на пересдачу или пропустил экзамен по уважительной причине.Проведение ОГЭ для выпускников девятых классов разделено на три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября). Проведение досрочного периода ЕГЭ стартовало 21 марта, основной период начнется с 23 мая, дополнительный – с 4 сентября.Подготовка к ГИАПодготовка к любой форме ГИА осуществляется учащимися самостоятельно, однако в образовательных учреждениях могут быть выделены дополнительные часы на подготовку."Все материалы, необходимые для качественной подготовки к аттестации, рекомендованы на сайте ФИПИ, в любом городе можно найти курсы по подготовке к экзаменам, на помощь приходят как преподаватели, так и репетиторы", – говорит Ванда Арутюнян.Как проходит аттестацияПроцесс организации ГИА включает несколько важных этапов. Оксана Васильева уточняет, что на подготовительной стадии учащиеся выбирают предметы для сдачи и проходят процедуру регистрации. Администрация образовательных учреждений обеспечивает информационное сопровождение, разъясняя сроки подачи заявлений и порядок участия в экзаменах.Порядок проведения экзаменов для обучающихся девятых и 11-х классов одинаковый: ученики должны прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ), пройти контроль и занять отдельное место в аудитории."Все предметы ОГЭ и ЕГЭ сдаются в письменной форме, за исключением иностранного языка, который сдается в два дня и имеет письменную и устную формы", – говорит Ванда Арутюнян.Результаты проведения аттестацииПосле проведения испытаний все работы проверяются квалифицированными экспертами, а результаты передаются в учебные заведения или становятся доступными в личных кабинетах участников. По словам Оксаны Васильевой, для обеспечения объективности аттестации предусмотрены резервные дни для пересдачи или участия в случае уважительных причин пропуска.Эксперт отмечает, что успешное прохождение ГИА требует набора минимального количества баллов по каждому предмету. Результаты ЕГЭ можно проверить на специальном портале, а итоги ОГЭ доступны на региональных официальных сайтах, включая портал mos.ru для московских школьников.

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россия, государственная итоговая аттестация (гиа), образование