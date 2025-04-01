https://ria.ru/20250401/putin-2008612213.html
Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ
Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ - РИА Новости, 01.04.2025
Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ
Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах, соответствующий документ опубликован на РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:29:00+03:00
2025-04-01T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех регионах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.В этом году ОГЭ и прием на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования будут проходить в особом порядке в трех регионах: в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Власти этих регионов получат право устанавливать перечень профессий, принимать на обучение по которым будут вне зависимости от результатов ОГЭ, если есть аттестат об основном общем образовании.Для получения аттестата тем, кто планируют поступать в техникум и колледж, в экспериментальных регионах нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике. Изначально предлагалось установить особый порядок сдачи ОГЭ в 12 регионах. Но депутаты скорректировали список с учетом готовности регионов к эксперименту в соответствии с критериями, определенными правительством.
https://ria.ru/20250217/ekzamen-1773586756.html
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Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ
Путин подписал закон о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в трех регионах