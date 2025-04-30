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Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился" - РИА Новости, 30.04.2025
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18:29 30.04.2025 (обновлено: 18:42 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/film-2014454181.html
Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился"
Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился" - РИА Новости, 30.04.2025
Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился"
Президент России Владимир Путин пообещал полностью посмотреть фильм "В списках не значился", посвященный героям Брестской крепости. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:29:00+03:00
2025-04-30T18:42:00+03:00
владимир путин
россия
москва
казань
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал полностью посмотреть фильм "В списках не значился", посвященный героям Брестской крепости."Обязательно посмотрю целиком этот фильм", - сказал Путин, комментируя трейлер к фильму "В списках не значился", который презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html
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Путина о фильме "В списках не значится"
Путина о фильме "В списках не значится"
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владимир путин, россия, москва, казань, великая отечественная война (1941-1945)
Владимир Путин, Россия, Москва, Казань, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился"

Путин пообещал посмотреть "В списках не значился" о героях Брестской крепости

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал полностью посмотреть фильм "В списках не значился", посвященный героям Брестской крепости.
"Обязательно посмотрю целиком этот фильм", - сказал Путин, комментируя трейлер к фильму "В списках не значился", который презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Вчера, 18:17
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Вчера, 18:11
 
Владимир ПутинРоссияМоскваКазаньВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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