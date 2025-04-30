https://ria.ru/20250430/film-2014454181.html

Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился"

Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился" - РИА Новости, 30.04.2025

Путин пообещал посмотреть фильм "В списках не значился"

Президент России Владимир Путин пообещал полностью посмотреть фильм "В списках не значился", посвященный героям Брестской крепости. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:29:00+03:00

2025-04-30T18:29:00+03:00

2025-04-30T18:42:00+03:00

владимир путин

россия

москва

казань

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014456616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b013575dc130621481ff87b1c1d52892.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал полностью посмотреть фильм "В списках не значился", посвященный героям Брестской крепости."Обязательно посмотрю целиком этот фильм", - сказал Путин, комментируя трейлер к фильму "В списках не значился", который презентовали главе государства в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014447690.html

россия

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путина о фильме "В списках не значится" Путина о фильме "В списках не значится" 2025-04-30T18:29 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, москва, казань, великая отечественная война (1941-1945)