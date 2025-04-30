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Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности - РИА Новости, 30.04.2025
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16:02 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/erdogan-2014404293.html
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности - РИА Новости, 30.04.2025
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет "при первой же возможности", по его... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:02:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет "при первой же возможности", по его словам, Анкара и Вашингтон готовят встречу. "Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наш (прошлый - ред.) телефонный разговор был очень сердечным, продуктивным и дружеским. Отношения между двумя странами имеют глубокие корни. Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США. Сроки проведения этой встречи также рассматриваются в рамках этих работ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
https://ria.ru/20250316/erdogan-2005348494.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности

Эрдоган проведет переговоры с Трампом при первой же возможности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет "при первой же возможности", по его словам, Анкара и Вашингтон готовят встречу.
«
"Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наш (прошлый - ред.) телефонный разговор был очень сердечным, продуктивным и дружеским. Отношения между двумя странами имеют глубокие корни. Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США. Сроки проведения этой встречи также рассматриваются в рамках этих работ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Эрдоган поддержал шаги Трампа по завершению украинского конфликта
16 марта, 17:09
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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