https://ria.ru/20250430/erdogan-2014404293.html
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности - РИА Новости, 30.04.2025
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет "при первой же возможности", по его... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:02:00+03:00
2025-04-30T16:02:00+03:00
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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что проведет переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом тет-а-тет "при первой же возможности", по его словам, Анкара и Вашингтон готовят встречу. "Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наш (прошлый - ред.) телефонный разговор был очень сердечным, продуктивным и дружеским. Отношения между двумя странами имеют глубокие корни. Нам предстоит обсудить множество вопросов и предпринять множество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке нашей встречи, которая определит ход отношений между Турцией и США. Сроки проведения этой встречи также рассматриваются в рамках этих работ", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Италии.
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в мире, турция, анкара (провинция), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что проведет встречу с Трампом при первой же возможности
Эрдоган проведет переговоры с Трампом при первой же возможности