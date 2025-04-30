https://ria.ru/20250430/den-2014430595.html
В словацком парламенте высказались о цели визита Фицо в Москву 9 мая
В словацком парламенте высказались о цели визита Фицо в Москву 9 мая - РИА Новости, 30.04.2025
В словацком парламенте высказались о цели визита Фицо в Москву 9 мая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву на День Победы хочет показать, что Братислава помнит все жертвы Второй мировой войны и благодарит... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:24:00+03:00
2025-04-30T17:24:00+03:00
2025-04-30T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим визитом в Москву на День Победы хочет показать, что Братислава помнит все жертвы Второй мировой войны и благодарит всех солдат, которые погибли при освобождении, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. "Роберт Фицо уже несколько лет достаточно ясно говорит о своем отношении к Российской Федерации. Думаю, что следствием его позиции была и попытка покушения на него в мае прошлого года. Он хочет ясно показать, что Словакия помнит все жертвы Второй мировой и благодарит всех солдат, павших при ее освобождении", - сказал Гашпар агентству, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, по соображениям безопасности состав делегации премьер-министра будет ограничен. "Поэтому я и приехал в Волгоград (на форум -ред.), чтобы об этом сообщить вслух, и отметил это в своей речи. Роберт Фицо в этом последовательный, Роберт Фицо вслух говорит о необходимости стремления к миру и снова наладить отношения с Российской Федерацией. Торговые, спортивные, культурные… Одним словом, во всех областях таким образом, чтобы это было на благо обоих государств", - подчеркнул Гашпар.
https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Москва, Братислава, Роберт Фицо, День Победы
В словацком парламенте высказались о цели визита Фицо в Москву 9 мая
Вице-спикер словацкого парламента Гашпар высказался о цели визита Фицо в Москву