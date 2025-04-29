https://ria.ru/20250429/putin-2014116243.html
Путин назвал разгром нацизма общим достоянием
Путин назвал разгром нацизма общим достоянием - РИА Новости, 29.04.2025
Путин назвал разгром нацизма общим достоянием
Президент России Владимир Путин назвал общим достоянием стран - бывших республик Советского Союза разгром нацизма в ходе Великой Отечественной войны. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T16:31:00+03:00
2025-04-29T16:31:00+03:00
2025-04-29T17:07:00+03:00
россия
волгоград
владимир путин
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал общим достоянием стран - бывших республик Советского Союза разгром нацизма в ходе Великой Отечественной войны."В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. Разгром нацизма - это наше общее достояние", - сказал российский лидер в ходе своего выступления на Международном форуме "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде.Путин отметил, что стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали "несокрушимой силой".Международный форум "Великое наследие - общее будущее" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит в Волгограде 28-29 апреля по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
https://ria.ru/20250429/putin-2014119377.html
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россия, волгоград, владимир путин, день победы, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Волгоград, Владимир Путин, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин назвал разгром нацизма общим достоянием
Путин назвал разгром нацизма в ходе ВОВ общим достоянием