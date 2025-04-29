https://ria.ru/20250429/pobeda-2014044366.html

В Казахстане в юбилейный год Победы пройдет около двух тысяч мероприятий

В Казахстане в юбилейный год Победы пройдет около двух тысяч мероприятий - РИА Новости, 29.04.2025

В Казахстане в юбилейный год Победы пройдет около двух тысяч мероприятий

В юбилейный год Победы в Казахстане пройдет около 2 тысяч памятных мероприятий, посвященных героической борьбе советского народа с нацизмом, заявил председатель РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:28:00+03:00

2025-04-29T13:28:00+03:00

2025-04-29T13:28:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

волгоград

астана

ерлан кошанов

касым-жомарт токаев

парад победы

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ВОЛГОГРАД, 29 апр - РИА Новости. В юбилейный год Победы в Казахстане пройдет около 2 тысяч памятных мероприятий, посвященных героической борьбе советского народа с нацизмом, заявил председатель нижней палаты парламента (мажилиса) республики Ерлан Кошанов. "В год Великой Победы по всему Казахстану пройдет около 2 тысяч памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий, посвященных этой знаменательной дате", - сказал Кошанов на пленарном заседании на международном форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее" в Волгограде. Председатель мажилиса подчеркнул, что одним из самых масштабных мероприятий последних лет станет военный парад в Астане, приуроченный к 80-летию Победы. Кроме того, он напомнил, что глава республики Касым-Жомарт Токаев поручил к Дню Победы назвать более 500 улиц в населенных пунктах страны в честь героев Великой Отечественной войны. "С начала года в стране (в Казахстане – ред.) проходит масштабная серия акций в поддержку наших ветеранов. Это акция под названием "Вечный поклон великому подвигу", конкурс коротких рассказов и видеороликов "Мой прадед - Герой" и, конечно, постоянное шефство над ветеранами и тружениками тыла. Мы в неоплатном долгу перед нашим старшим поколением. Благодаря их мужеству, стойкости и патриотизму мы живем в мире и созидаем свое светлое будущее", - сказал Кошанов. Председатель мажилиса подчеркнул, что вклад казахстанцев в Победу неоспорим. В республику было эвакуировано более 220 предприятий, которые продолжали работать для нужд фронта. В Казахстане производились свинец, медь, молибден и висмут. Более того, отметил Кошанов, 9 из 10 пуль, использованных на фронте, были отлиты из казахстанского свинца. Кроме того, Казахстан поставлял фронту уголь из Караганды, руды с Жезказгана и Балхаша, а также продовольствие - хлеб и мясо с казахстанских полей. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.

https://ria.ru/20250130/pobeda-1996280037.html

https://ria.ru/20250416/pobeda-2011501787.html

казахстан

волгоград

астана

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в мире, казахстан, волгоград, астана, ерлан кошанов, касым-жомарт токаев, парад победы, день победы