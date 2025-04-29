https://ria.ru/20250429/kerchenskiymost-2014134353.html

Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны

Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны - РИА Новости, 29.04.2025

Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны

Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше?

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T20:02:00+03:00

обогнавшие время

подкаст

россия

керченский пролив

президентский фонд культурных инициатив

технологии

общество

история

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Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше? audio/mpeg

Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше? audio/mpeg

Эксперты эпизода:Увидеть, как работали разводные пролеты и познакомиться с устройством Керченского моста, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.О том, как строили современный мост через Керченский пролив, вы можете узнать в эпизоде "Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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