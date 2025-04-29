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Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны
Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны - РИА Новости, 29.04.2025
Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны
Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше?
2025-04-29T17:30:00+03:00
2025-04-29T17:30:00+03:00
2025-04-29T20:02:00+03:00
обогнавшие время
подкаст
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керченский пролив
президентский фонд культурных инициатив
технологии
общество
история
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Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны
Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше?
audio/mpeg
Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны
Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Увидеть, как работали разводные пролеты и познакомиться с устройством Керченского моста, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.О том, как строили современный мост через Керченский пролив, вы можете узнать в эпизоде "Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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подкаст, россия, керченский пролив, президентский фонд культурных инициатив, технологии, общество, история, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), военные, аудио, инженерные войска вс рф
Обогнавшие время, Подкаст, Россия, Керченский пролив, Президентский фонд культурных инициатив, Технологии, Общество, история, Великая Отечественная война (1941-1945), Республика Крым, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Военные, Инженерные войска ВС РФ
Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны
Керченский мост стал первым в России, строившимся в море. Почему советские войска взялись за такое сложное сооружение несмотря на военное время? Как строители боролись со штормами, и какой механизм пропускал суда? Зачем сваи опускали на большую глубину и для чего их вбивали под наклоном? Почему берега Керченского пролива не соединили раньше?