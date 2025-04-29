https://ria.ru/20250429/krymskiymost-2014137498.html

Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика

Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика - РИА Новости, 29.04.2025

Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика

В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов?

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T17:30:00+03:00

2025-04-29T18:38:00+03:00

обогнавшие время

подкаст

история

технологии

президентский фонд культурных инициатив

республика крым

крымский мост

образование

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Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов? audio/mpeg

Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов? audio/mpeg

Эксперты эпизода:Об истории строительства первого моста через Керченский пролив вы можете узнать в эпизоде "Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны". А увидеть, как работали его разводные пролеты и познакомиться с устройством Керченского моста, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

республика крым

керченский пролив

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подкаст, история, технологии, президентский фонд культурных инициатив, республика крым, крымский мост, образование, аудио, керченский пролив