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Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика
Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика - РИА Новости, 29.04.2025
Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика
В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов?
2025-04-29T17:30:00+03:00
2025-04-29T17:30:00+03:00
2025-04-29T18:38:00+03:00
обогнавшие время
подкаст
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Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика
В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов?
audio/mpeg
Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика
В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Об истории строительства первого моста через Керченский пролив вы можете узнать в эпизоде "Керченский мост 1944 года. Подвиг инженеров в годы войны". А увидеть, как работали его разводные пролеты и познакомиться с устройством Керченского моста, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время. AR-Шедевры" в RuStore.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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подкаст, история, технологии, президентский фонд культурных инициатив, республика крым, крымский мост, образование, аудио, керченский пролив
Обогнавшие время, Подкаст, история, Технологии, Президентский фонд культурных инициатив, Республика Крым, Крымский мост, Образование, Керченский пролив
Крымский мост: борьба со штормом, инновации и работа с опережением графика
В 2018 году российские инженеры и строители возвели Крымский мост протяженностью 19 километров. Это самое длинное сооружение такого типа в Европе. Что защищает мост от землетрясений и штормов? Как поднимали гигантские арки на высоту 11-этажного дома? И что ценного нашли археологи, когда подняли со дна около 1 000 000 артефактов?