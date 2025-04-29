https://ria.ru/20250429/karni-2014070490.html

Биография Марка Карни

Биография Марка Карни - РИА Новости, 29.04.2025

Биография Марка Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни (Mark Carney) родился 16 марта 1965 года в городе Форт-Смит (Северо-Западные территории, Канада) в семье учителей. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:48:00+03:00

2025-04-29T14:48:00+03:00

2025-04-29T14:48:00+03:00

справки

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Премьер-министр Канады Марк Карни (Mark Carney) родился 16 марта 1965 года в городе Форт-Смит (Северо-Западные территории, Канада) в семье учителей. В 1988 году окончил Гарвардский университет, получив степень бакалавра по экономике. В 1993 году получил степень магистра по экономике в Оксфордском университете, а в 1995 году – докторскую степень по экономике в том же университете. Марк Карни начал свою карьеру в Goldman Sachs в качестве аналитика, с 1988 по 1990 год работал в отделе кредитных рисков в Лондоне. Через год перешел в токийский офис компании.После окончания аспирантуры в Оксфордском университете продолжил работать в лондонском офисе Goldman Sachs в качестве соруководителя отдела суверенных рисков и исполнительного директора отдела, занимающегося рынком долгового капитала. В его обязанности входило консультирование суверенных банков в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.В 1998 году перешел на должность вице-президента по корпоративным финансам в нью-йоркский офис Goldman Sachs, где работал над слияниями и корпоративными финансовыми операциями.В 2000 году Карни перешел в Goldman Sachs в Торонто. Занимался инвестиционным банкингом. В 2002 году был назначен управляющим директором компании. В августе 2003 года стал заместителем управляющего Банка Канады. На этой должности отвечал за анализ международных экономических и финансовых проблем и их взаимосвязи с денежно-кредитной политикой.В ноябре 2004 года занял пост старшего помощника заместителя министра финансов Канады.В феврале 2008 года был назначен управляющим Банка Канады и председателем его Совета директоров. Будучи главой Банка Канады, в июне 2010 года Карни получил пост председателя комитета по глобальной финансовой системе в Банке международных расчетов, который занимал до января 2012 года, в ноябре 2011 года – пост председателя Совета по финансовой стабильности, который занимал до 2018 года. С июля 2013 года являлся управляющим Банка Англии, став самым молодым председателем в его истории и первым небританцем на этом посту. Помимо своих обязанностей главы Банка Англии, с 2013 по 2020 год занимал должность первого заместителя председателя Европейского совета по системным рискам, с 2018 по 2020 год возглавлял Global Economy Meeting и экономический консультативный комитет Банка международных расчетов.В марте 2020 года, после окончания срока полномочий на посту управляющего Банка Англии, Карни начал работать в качестве специального посланника ООН по вопросам борьбы с изменением климата и финансам.Параллельно занял должности председателя Brookfield Asset Management и руководителя Transition Investingв Brookfield Corporation. На этих должностях разрабатывал инвестиционные продукты с высокой доходностью, которые также давали положительные социальные и экологические результаты.Кроме того, являлся членом Группы тридцати, членом совета учредителей Всемирного экономического форума, совета директоров компании Stripe, членом Глобального консультативного совета PIMCO, Бильдербергского клуба, советов Bloomberg Philanthropies и Института мировой экономики Петерсона, старшим советником MacroAdvisory Partners, советником Watershed и председателем Chatham House и др.В сентябре 2024 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил Марка Карни председателем целевой группы по экономическому росту Либеральной партии Канады. В январе 2025 года Карни объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Либеральной партии Канады и премьер-министра страны, после того как о своем намерении уйти в отставку сообщил Трюдо. Он также заявил, что ушел со всех руководящих и консультативных должностей, в которых он состоял. 9 марта 2025 года после внутрипартийных выборов Марк Карни был избран лидером правящей Либеральной партии Канады. 14 марта он официально вступил в должность премьер-министра Канады. В конце марта Карни обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. Центральным вопросом предвыборной кампании стало будущее канадско-американских отношений и самой Канады на фоне введения со стороны США тарифов и начало торговой войны, а также призывы Дональда Трампа сделать Канаду "51-м штатом США". Программа Либеральной партии была выстроена вокруг идеи противостояния рискам, которые исходят из политики Трампа для Канады. Марк Карни заявил, что ответные пошлины Канады на импорт США останутся в силе до тех пор, пока Вашингтон не отменит свои импортные пошлины. Карни также пообещал, что Канада обсудит новые экономические и оборонные отношения с США после выборов. Касательно бюджета страны Карни намерен постепенно снижать дефицит федерального бюджета, одновременно снижая налоговую нагрузку для домохозяйств самой низкой налоговой категории. Также в его предвыборных обещаниях значилось увеличение оборонных закупок и продвижение "беспрецедентного ускорения" инвестиций в вооруженные силы для расширения возможностей Королевского канадского флота в части защиты северных территорий страны. Что касается вопросов украинского кризиса, Карни выразил "непоколебимую поддержку Украине" и готовность продолжать оказание военной, экономической и гуманитарной помощи.На состоявшихся 28 апреля федеральных выборах Либеральная партия под руководством действующего премьер-министра Марка Карни победила в четвертый раз подряд. В апреле 2013 года Карни был удостоен звания почетного доктора права Манитобского университета (Канада). Он был назван одним из "50 человек, которые определяют путь вперед" по версии газеты Financial Times, одним из "100 выдающихся людей 2010 года" по версии журнала Time.В 2012 году журнал Euromoney назвал Карни управляющим центральным банком, пользующимся наибольшим доверием.Марк Карни женат, у него четверо детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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