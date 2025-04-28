https://ria.ru/20250428/zarplata-2013814355.html
Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей
Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей - РИА Новости, 28.04.2025
Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей
Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей призвала решать проблему крайне низких зарплат молодых учителей. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:20:00+03:00
2025-04-28T13:20:00+03:00
2025-04-28T14:26:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей призвала решать проблему крайне низких зарплат молодых учителей.Она обратилась с вопросом к министру просвещения Сергею Кравцову."Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается", — сказала Матвиенко.По ее словам, зарплаты молодых учителей не просто неконкурентные, а не дают возможности обеспечивать семью. Так, в Москве и других городах разносчик пиццы получает 130 тысяч рублей, тогда как молодой учитель — как правило, плюс-минус 25 тысяч.Вопрос низких зарплат — серьезная проблема для закрепления молодых учителей в профессии, отметила спикер Совета Федерации.Поэтому, считает она, Министерству просвещения и Минтруду при разработке новой системы оплаты педагогических и медицинских работников нужно обратить на это внимание.В начале марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов с учетом результатов пилотных проектов. А с 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Матвиенко раскритиковала зарплаты молодых учителей
Матвиенко: уровень дохода молодых учителей ниже зарплаты доставщиков пиццы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей призвала решать проблему крайне низких зарплат молодых учителей.
Она обратилась с вопросом к министру просвещения Сергею Кравцову.
«
"Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается", — сказала Матвиенко.
По ее словам, зарплаты молодых учителей не просто неконкурентные, а не дают возможности обеспечивать семью. Так, в Москве и других городах разносчик пиццы получает 130 тысяч рублей, тогда как молодой учитель — как правило, плюс-минус 25 тысяч.
Вопрос низких зарплат — серьезная проблема для закрепления молодых учителей в профессии, отметила спикер Совета Федерации.
Поэтому, считает она, Министерству просвещения и Минтруду при разработке новой системы оплаты педагогических и медицинских работников нужно обратить на это внимание.
В начале марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в следующем году в России утвердят новую систему оплаты труда педагогов с учетом результатов пилотных проектов. А с 2027 года ее внедрят во всех образовательных организациях.