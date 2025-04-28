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Турция готова провести встречу лидеров России и США - РИА Новости, 28.04.2025
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03:32 28.04.2025 (обновлено: 03:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/turtsiya-2013751650.html
Турция готова провести встречу лидеров России и США
Турция готова провести встречу лидеров России и США - РИА Новости, 28.04.2025
Турция готова провести встречу лидеров России и США
Турция готова к проведению встречи лидеров России и США на своей территории при согласии сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:32:00+03:00
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Турция готова к проведению встречи лидеров России и США на своей территории при согласии сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию. Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи не согласовывались, как и место возможных переговоров."Почему нет? Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.) доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно. Опыт переговоров РФ и США на территории Турции уже имеется", - сказал собеседник агентства.
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турция, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Турция, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Турция готова провести встречу лидеров России и США

Турция выразила желания провести встречу лидеров России и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 28 апр – РИА Новости. Турция готова к проведению встречи лидеров России и США на своей территории при согласии сторон, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным после поездки в Саудовскую Аравию. Визит Трампа в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар пройдет с 13 по 16 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча лидеров стран должна быть продуктивной, в этом отношении идет подготовительная работа. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, в свою очередь, говорил, что конкретные сроки встречи не согласовывались, как и место возможных переговоров.
"Почему нет? Турция сегодня выполняет роль центра дипломатии, Турции и ее лидеру (Реджепу Тайипу Эрдогану - ред.) доверяют обе стороны. Думаю, при готовности и согласии сторон организовать такую встречу в Турции возможно. Опыт переговоров РФ и США на территории Турции уже имеется", - сказал собеседник агентства.
 
ТурцияРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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