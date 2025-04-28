https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html

Путин отметил мужество жителей Курской области

Путин отметил мужество жителей Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

Путин отметил мужество жителей Курской области

Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:28:00+03:00

2025-04-28T16:28:00+03:00

2025-04-28T16:28:00+03:00

курская область

россия

санкт-петербург

владимир путин

валерий герасимов

валентина матвиенко

вооруженные силы украины

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии. "Самое главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012287256.html

курская область

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), полное освобождение курской области