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Путин отметил мужество жителей Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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16:28 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html
Путин отметил мужество жителей Курской области
Путин отметил мужество жителей Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил мужество жителей Курской области
Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:28:00+03:00
2025-04-28T16:28:00+03:00
курская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
валерий герасимов
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии. "Самое главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались", - подчеркнул Путин.
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курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), полное освобождение курской области
Курская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Полное освобождение Курской области
Путин отметил мужество жителей Курской области

Путин: жители освобожденной Курской области держались мужественно

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии.
"Самое главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались", - подчеркнул Путин.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Работа по освобождению Курской области продолжается, заявил Герасимов
19 апреля, 17:05
 
Курская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВалерий ГерасимовВалентина МатвиенкоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Полное освобождение Курской области
 
 
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