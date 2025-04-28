https://ria.ru/20250428/putin-2013871485.html
Путин отметил мужество жителей Курской области
Путин отметил мужество жителей Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин отметил мужество жителей Курской области
Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:28:00+03:00
2025-04-28T16:28:00+03:00
2025-04-28T16:28:00+03:00
курская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Жители освобожденной Курской области держались мужественно, заявил президент России Владимир Путин. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников, военнослужащих Росгвардии. "Самое главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались", - подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), полное освобождение курской области
Курская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Полное освобождение Курской области
Путин отметил мужество жителей Курской области
Путин: жители освобожденной Курской области держались мужественно