https://ria.ru/20250428/putin-2013865804.html

Путин призвал укреплять уверенность в победе России

Путин призвал укреплять уверенность в победе России - РИА Новости, 28.04.2025

Путин призвал укреплять уверенность в победе России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долг российских властей заключается в том, чтобы уверенность в окончательной победе России в людях укреплялась, так и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:07:00+03:00

2025-04-28T16:07:00+03:00

2025-04-28T16:07:00+03:00

россия

санкт-петербург

курская область

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012605619_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_cf931b76ccccebdd5eb54948c360f313.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что долг российских властей заключается в том, чтобы уверенность в окончательной победе России в людях укреплялась, так и будет. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении Курской области, президент отметил вклад офицеров спецназа, пограничников, военнослужащих Росгвардии. "Главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась, так и будет", - заявил Путин.

https://ria.ru/20250428/konflikt-2013850005.html

россия

санкт-петербург

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, курская область, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)