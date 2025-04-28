https://ria.ru/20250428/putin-2013865804.html
Путин призвал укреплять уверенность в победе России
Путин призвал укреплять уверенность в победе России - РИА Новости, 28.04.2025
Путин призвал укреплять уверенность в победе России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что долг российских властей заключается в том, чтобы уверенность в окончательной победе России в людях укреплялась, так и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:07:00+03:00
2025-04-28T16:07:00+03:00
2025-04-28T16:07:00+03:00
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владимир путин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что долг российских властей заключается в том, чтобы уверенность в окончательной победе России в людях укреплялась, так и будет. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении Курской области, президент отметил вклад офицеров спецназа, пограничников, военнослужащих Росгвардии. "Главное, что граждане наши - это самое главное - очень мужественно держались. И наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась, так и будет", - заявил Путин.
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россия, санкт-петербург, курская область, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Санкт-Петербург, Курская область, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин призвал укреплять уверенность в победе России
Путин: долг властей в том, чтобы уверенность в победе России укреплялась в людях