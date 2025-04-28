https://ria.ru/20250428/putin-2013835075.html
Путин приехал на заседание совета законодателей
Путин приехал на заседание совета законодателей - РИА Новости, 28.04.2025
Путин приехал на заседание совета законодателей
Президент РФ Владимир Путин приехал на заседание Совета законодателей в Петербурге в понедельник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:34:00+03:00
2025-04-28T14:34:00+03:00
2025-04-28T14:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на заседание Совета законодателей в Петербурге в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Двадцать седьмого апреля в России отмечался День российского парламентаризма. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.В воскресенье, под руководством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой прошло заседание президиума Совета законодателей РФ, а также состоялись заседания профильных комиссий.
https://ria.ru/20250428/suverenitet-2013817622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, политика, россия, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Политика, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин приехал на заседание совета законодателей
Путин приехал на заседание совета законодателей в Санкт-Петербурге