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Лавров и Рубио обсудили украинский кризис - РИА Новости, 28.04.2025
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01:38 28.04.2025 (обновлено: 09:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/peregovory-2013744523.html
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T01:38:00+03:00
2025-04-28T09:28:00+03:00
сша
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сергей лавров
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД.Ключевые пункты их беседы — в материале РИА Новости.&quot;Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время&quot;.Беседа Лаврова и Рубио состоялась в воскресенье в продолжение прошедшей 25 апреля встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.Сближение позицийВ пятницу Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Их беседа продлилась три часа.Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
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сша, россия, сергей лавров, марко рубио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Марко Рубио 27 апреля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД.
Ключевые пункты их беседы — в материале РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта
25 апреля, 08:00
  • В разговоре основное внимание уделили тематике украинского кризиса.
  • Лавров и Рубио подчеркнули важность консолидации предпосылок для переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру на Украине.
«

"Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время".

Здание министерства иностранных дел России в Москве
МИД России
  • Дипломаты условились продолжать контакты на всех уровнях.
Беседа Лаврова и Рубио состоялась в воскресенье в продолжение прошедшей 25 апреля встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны
26 апреля, 08:00

Сближение позиций

В пятницу Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Их беседа продлилась три часа.
Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
23 апреля, 16:20
 
СШАРоссияСергей ЛавровМарко РубиоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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