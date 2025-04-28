https://ria.ru/20250428/peregovory-2013744523.html

Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

Лавров и Рубио обсудили украинский кризис - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T01:38:00+03:00

2025-04-28T01:38:00+03:00

2025-04-28T09:28:00+03:00

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сергей лавров

марко рубио

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД.Ключевые пункты их беседы — в материале РИА Новости."Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время".Беседа Лаврова и Рубио состоялась в воскресенье в продолжение прошедшей 25 апреля встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.Сближение позицийВ пятницу Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Их беседа продлилась три часа.Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

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сша, россия, сергей лавров, марко рубио, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире