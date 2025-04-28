https://ria.ru/20250428/mishustin-2013828799.html

Мишустин рассказал о зарплате сварщиков

Мишустин рассказал о зарплате сварщиков - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о зарплате сварщиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о зарплате сварщиков и интересе российской молодежи к инженерным профессиям. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:16:00+03:00

2025-04-28T14:16:00+03:00

2025-04-28T15:01:00+03:00

общество

россия

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о зарплате сварщиков и интересе российской молодежи к инженерным профессиям. Премьер-министр вспомнил свою недавнюю поездку в один из колледжей Реутова, в ходе которой он смог познакомиться и пообщаться с ребятами, которые обучаются на профессию сварщика. Класс сварщиков, наполовину состоящий из девушек, рассказывал о будущей профессии, отмечая, что , "сварка - наше всё". Среди учащихся была девушка, которая рассказала Мишустину, что пришла учиться не просто так, она хочет быть именно сварщицей. "Она мне рассказала, что зарплата у сварщиков может достигать 300 тысяч рублей, и, что ей, действительно, интересны инженерные изыскания и прочее", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр отметил, что такой интерес к профессии стал возможным благодаря активной деятельности преподавателей. "Там был замечательный преподаватель, сварщик шестого разряда, которого члены российского правительства попросили поговорить с нами. Он говорит нам: "Я, во-первых, ребят люблю"... Этот симбиоз наших предприятий и замечательных преподавателей может дать нам любое количество профессионалов", - добавил Мишустин. Он подчеркнул, что подобные профессии нельзя бояться и стесняться, так как они "лучшие". Сегодня технологи, инженеры, представители профессионалитета - это самые необходимые кадры. "Нет высшего или не высшего образования, профессионалитет - это отличное высшее образование, позволяющее двигать суверенитет страны", - сказал Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона. -0-

https://ria.ru/20250422/professii-2012639465.html

https://ria.ru/20250121/volodin-1994790750.html

https://ria.ru/20250326/pedagogi-2007458048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, реутов, михаил мишустин, социальный навигатор, кем стать