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Путин призвал поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 28.04.2025
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16:00 28.04.2025 (обновлено: 16:11 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 28.04.2025
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:00:00+03:00
2025-04-28T16:11:00+03:00
общество
владимир путин
полное освобождение курской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко."Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми", - сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.
https://ria.ru/20250428/putin-2013865804.html
https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html
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общество, владимир путин, полное освобождение курской области
Общество, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

Путин призвал проанализировать, как можно поддержать жителей Курской области

© РИА Новости / Михаил МетцельПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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"Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми", - сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.
Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.
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ОбществоВладимир ПутинПолное освобождение Курской области
 
 
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