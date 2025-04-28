https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 28.04.2025
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:00:00+03:00
2025-04-28T16:00:00+03:00
2025-04-28T16:11:00+03:00
общество
владимир путин
полное освобождение курской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_93d699a196adec707c5057fbbed8c9b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко."Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми", - сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.
https://ria.ru/20250428/putin-2013865804.html
https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001651677_199:0:2924:2044_1920x0_80_0_0_35536a0fd3fb2faa4b277c52556480bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, полное освобождение курской области
Общество, Владимир Путин, Полное освобождение Курской области
Путин призвал поддержать жителей курского приграничья
Путин призвал проанализировать, как можно поддержать жителей Курской области