https://ria.ru/20250428/kurskoe-2013863914.html

Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

Путин призвал поддержать жителей курского приграничья - РИА Новости, 28.04.2025

Путин призвал поддержать жителей курского приграничья

Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:00:00+03:00

2025-04-28T16:00:00+03:00

2025-04-28T16:11:00+03:00

общество

владимир путин

полное освобождение курской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Надо проанализировать, что нужно сделать в Курском приграничье, чтобы поддержать людей, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник в Санкт-Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко."Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми", - сказал Путин Матвиенко, говоря об освобождении Курской области.Президент отметил, что люди в регионе держались очень мужественно.

https://ria.ru/20250428/putin-2013865804.html

https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013864404.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, полное освобождение курской области