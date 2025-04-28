https://ria.ru/20250428/khinshteyn-2013937666.html

Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области

Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Совета Федераций Валентиной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:16:00+03:00

2025-04-28T21:16:00+03:00

2025-04-28T21:16:00+03:00

курская область

россия

санкт-петербург

владимир путин

валентина матвиенко

александр хинштейн

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, выразив признательность главе государства за внимание к курскому региону. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии. Путин заявил, что надо проанализировать, что нужно сделать в курском приграничье, чтобы поддержать людей. "Глубоко признателен нашему президенту Владимиру Путину за то, что он ни на минуту не оставляет без внимания наш регион! Глава государства во время своей встречи с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко заверил, что жители Курской области не останутся без поддержки… Вся Россия сегодня вместе с курянами, и это придаёт нам уверенность в завтрашнем дне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html

курская область

россия

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