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Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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21:16 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/khinshteyn-2013937666.html
Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области
Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Совета Федераций Валентиной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:16:00+03:00
2025-04-28T21:16:00+03:00
курская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
валентина матвиенко
александр хинштейн
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, выразив признательность главе государства за внимание к курскому региону. Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии. Путин заявил, что надо проанализировать, что нужно сделать в курском приграничье, чтобы поддержать людей. "Глубоко признателен нашему президенту Владимиру Путину за то, что он ни на минуту не оставляет без внимания наш регион! Глава государства во время своей встречи с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко заверил, что жители Курской области не останутся без поддержки… Вся Россия сегодня вместе с курянами, и это придаёт нам уверенность в завтрашнем дне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250426/khinshteyn-2013581708.html
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курская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, валентина матвиенко, александр хинштейн, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Курская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Александр Хинштейн, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн поблагодарил Путина за внимание к региону

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КУРСК, 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко, выразив признательность главе государства за внимание к курскому региону.
Глава государства в понедельник в Петербурге встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Говоря об освобождении курского приграничья, президент отметил вклад офицеров спецназа ФСБ, пограничников и военнослужащих Росгвардии. Путин заявил, что надо проанализировать, что нужно сделать в курском приграничье, чтобы поддержать людей.
"Глубоко признателен нашему президенту Владимиру Путину за то, что он ни на минуту не оставляет без внимания наш регион! Глава государства во время своей встречи с председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко заверил, что жители Курской области не останутся без поддержки… Вся Россия сегодня вместе с курянами, и это придаёт нам уверенность в завтрашнем дне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
26 апреля, 14:24
 
Курская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВалентина МатвиенкоАлександр ХинштейнСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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