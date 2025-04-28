https://ria.ru/20250428/kater-2013929320.html
Семье туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь
Семье туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь - РИА Новости, 28.04.2025
Семье туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь
Семье туристки из Ярославской области, погибшей в ЧП с катером в Сулакском каньоне, будет оказана необходимая поддержка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T20:16:00+03:00
2025-04-28T20:16:00+03:00
2025-04-28T22:37:00+03:00
происшествия
ярославская область
сергей меликов
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республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 28 апр - РИА Новости. Семье туристки из Ярославской области, погибшей в ЧП с катером в Сулакском каньоне, будет оказана необходимая поддержка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В понедельник в Сулакском каньоне прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, столкнулся со скалой. По данным минздрава Дагестана, погибла жительница Ярославской области, еще честь человек доставлены в больницу. "Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь", – написал Меликов. Пл его словам, ответственные органы разбираются во всех подробностях произошедшего. В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись, отметил глава Дагестана.
https://ria.ru/20250428/kater-2013897951.html
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происшествия, ярославская область, сергей меликов, россия, республика дагестан
Происшествия, Ярославская область, Сергей Меликов, Россия, Республика Дагестан
Семье туристки, погибшей при ЧП с катером в Дагестане, окажут помощь
Меликов: семье туристки из Рыбинска, погибшей при ЧП с катером, окажут помощь