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Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:02 28.04.2025 (обновлено: 15:38 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/geroy-2013825923.html
Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны
Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самым главным героем Великой Отечественной войны считает советский народ, "проявивший мужество, смелость,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:02:00+03:00
2025-04-28T15:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
казань
михаил мишустин
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самым главным героем Великой Отечественной войны считает советский народ, "проявивший мужество, смелость, объединившийся перед лицом врага". "Для меня самым главным героем Великой Отечественной войны, наверное, является весь наш советский народ: наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, они объединились перед лицом врага, проявили мужество, смелость, позволили нашей стране выстоять в самой жесткой, кровопролитной войне. Она же затронула, как я уже говорил, каждую семью. Уверен, и у вас есть старшие, родственники, которые бережно хранят воспоминания о тех годах, воспоминания о героях", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, москва, казань, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Казань, Михаил Мишустин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Мишустин рассказал, кого считает главным героем Великой Отечественной войны

Мишустин: советский народ самый главный герой Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что самым главным героем Великой Отечественной войны считает советский народ, "проявивший мужество, смелость, объединившийся перед лицом врага".
«
"Для меня самым главным героем Великой Отечественной войны, наверное, является весь наш советский народ: наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, они объединились перед лицом врага, проявили мужество, смелость, позволили нашей стране выстоять в самой жесткой, кровопролитной войне. Она же затронула, как я уже говорил, каждую семью. Уверен, и у вас есть старшие, родственники, которые бережно хранят воспоминания о тех годах, воспоминания о героях", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваКазаньМихаил Мишустин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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