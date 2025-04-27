https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html
Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей
Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей - РИА Новости, 27.04.2025
Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей
Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:52:00+03:00
2025-04-27T19:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей, следует из данных торговой площадки. "Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей", - сообщается в каталоге аукциона. На аукцион, который начался в воскресенье в 19.00, был выставлен загранпаспорт Жириновского советского образца с его автографом и визами. Документ со "следами бытования" находится в хорошем состоянии. Согласно опубликованной фотографии паспорта, он выдан 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.
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санкт-петербург, владимир жириновский, лдпр, россия, аукцион, умер владимир жириновский
Санкт-Петербург, Владимир Жириновский, ЛДПР, Россия, Аукцион, Умер Владимир Жириновский
Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей
Загранпаспорт Жириновского продали на торгах в Петербурге за 1,1 миллиона рублей