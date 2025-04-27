https://ria.ru/20250427/zhirinovskiy-2013724593.html

Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей

Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей - РИА Новости, 27.04.2025

Загранпаспорт Жириновского ушел с молотка более чем за миллион рублей

Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей, следует из... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:52:00+03:00

2025-04-27T19:52:00+03:00

2025-04-27T19:52:00+03:00

санкт-петербург

владимир жириновский

лдпр

россия

аукцион

умер владимир жириновский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570567506_0:51:3074:1780_1920x0_80_0_0_324c90b38a88fa67dfb01a19a8b18c98.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Загранпаспорт политика Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиона рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей, следует из данных торговой площадки. "Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей", - сообщается в каталоге аукциона. На аукцион, который начался в воскресенье в 19.00, был выставлен загранпаспорт Жириновского советского образца с его автографом и визами. Документ со "следами бытования" находится в хорошем состоянии. Согласно опубликованной фотографии паспорта, он выдан 19 октября 1992 года на срок до 19 октября 1997 года. Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20250409/zhirinovskiy-2010318880.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, владимир жириновский, лдпр, россия, аукцион, умер владимир жириновский