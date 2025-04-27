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Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму - РИА Новости, 27.04.2025
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00:22 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/sovet-2013638832.html
Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму
Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму - РИА Новости, 27.04.2025
Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму
Совет законодателей на заседании в Санкт-Петербурге 28 апреля рассмотрит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия, в воскресенье... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T00:22:00+03:00
2025-04-27T00:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Совет законодателей на заседании в Санкт-Петербурге 28 апреля рассмотрит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия, в воскресенье пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ, а также состоятся заседания профильных комиссий. В понедельник, 28 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведут заседание Совета законодателей. Как сообщил Володин, Совет обсудит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия. Он подчеркнул, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне тема противодействия нацизму много значит, и необходимо сделать все, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем. Володин также рассказал, что предметом обсуждения Совета станет вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами, и Госдума, Совфед совместно с законодательным собраниями регионов России постараются выработать предложения, направленные на решение этих проблем. Он подчеркнул, что в сфере здравоохранения существуют проблемы с нехваткой кадров, особенно в части среднего медицинского персонала - дефицит составляет около 75 тысяч специалистов. По словам Володина, в центральных районных больницах сельских районов дефицит врачей достигает 50%, а в сельских школах не хватка учителей составляет около 30%. Накануне, в воскресенье, 27 апреля, под руководством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ, а также состоятся заседания профильных комиссий. Как сообщил Володин, президиум Совета подробно рассмотрит вопросы повышения качества и доступности медицины, а также подготовки к летней детской оздоровительной кампании. Отдельно он отметил, что работа Совета законодателей начнется в символичную дату - День российского парламентаризма. По его словам, эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, куда и съедутся в этом году председатели региональных законодательных собраний.
https://ria.ru/20250425/rossija-2013368567.html
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россия, санкт-петербург, вячеслав володин, валентина матвиенко, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Ирина Яровая, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Совет законодателей рассмотрит вопросы противодействия нацизму

Совет законодателей 28 апреля рассмотрит вопросы противодействия нацизму

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Совет законодателей на заседании в Санкт-Петербурге 28 апреля рассмотрит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия, в воскресенье пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ, а также состоятся заседания профильных комиссий.
В понедельник, 28 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведут заседание Совета законодателей.
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Как сообщил Володин, Совет обсудит вопросы противодействия нацизму и сохранения исторического наследия. Он подчеркнул, что в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне тема противодействия нацизму много значит, и необходимо сделать все, чтобы защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем.
Володин также рассказал, что предметом обсуждения Совета станет вопрос обеспечения регионов медицинскими и педагогическими кадрами, и Госдума, Совфед совместно с законодательным собраниями регионов России постараются выработать предложения, направленные на решение этих проблем.
Он подчеркнул, что в сфере здравоохранения существуют проблемы с нехваткой кадров, особенно в части среднего медицинского персонала - дефицит составляет около 75 тысяч специалистов. По словам Володина, в центральных районных больницах сельских районов дефицит врачей достигает 50%, а в сельских школах не хватка учителей составляет около 30%.
Накануне, в воскресенье, 27 апреля, под руководством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина и вице-спикера Госдумы Ирины Яровой пройдет заседание Президиума Совета законодателей РФ, а также состоятся заседания профильных комиссий.
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4 апреля, 11:45
Как сообщил Володин, президиум Совета подробно рассмотрит вопросы повышения качества и доступности медицины, а также подготовки к летней детской оздоровительной кампании.
Отдельно он отметил, что работа Совета законодателей начнется в символичную дату - День российского парламентаризма. По его словам, эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, куда и съедутся в этом году председатели региональных законодательных собраний.
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РоссияСанкт-ПетербургВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоИрина ЯроваяГосдума РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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