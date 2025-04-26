Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом
Трамп заявил о согласовании с РФ основных позиций украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — отметил глава Белого дома.
Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.
В пятницу в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.
Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.