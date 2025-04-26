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Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом - РИА Новости, 26.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 26.04.2025 (обновлено: 08:34 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/tramp-2013530618.html
Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом
Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом - РИА Новости, 26.04.2025
Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом
Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T00:55:00+03:00
2025-04-26T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
россия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — отметил глава Белого дома.Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.В пятницу в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
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в мире, москва, киев, россия, сша, дональд трамп, украина, стив уиткофф, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Стив Уиткофф, Владимир Путин, НАТО
Трамп заявил о близости сделки между Москвой и Киевом

Трамп заявил о согласовании с РФ основных позиций украинского урегулирования

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Большинство основных позиций украинского урегулирования согласованы, для финализации сделки нужна встреча на очень высоком уровне между Москвой и Киевом, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Приземлился в Риме. Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить это. Большинство основных позиций согласованы", — отметил глава Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта
Вчера, 08:00
Американский лидер призвал остановить конфликт и пообещал помощь Штатов для обеспечения его окончания.
В пятницу в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет
Вчера, 08:00
Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СМИ раскрыли план Зеленского, связанный с похоронами папы римского
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевРоссияСШАДональд ТрампУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинНАТО
 
 
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