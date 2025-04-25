https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html

Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию

Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 25.04.2025

Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию

РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:46:00+03:00

2025-04-25T12:46:00+03:00

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сша

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украина

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москва

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запорожская аэс

стив уиткофф

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию. Его основные положения:По данным агентства, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил Европе и Украине этот проект на переговорах в Париже 17 апреля. Оно утверждает, что опубликовало финальное предложение обеим сторонам конфликта.Ответное предложение Европы и Киева:

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

https://ria.ru/20250424/evropa-2013023592.html

сша

россия

украина

москва

киев

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2025

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