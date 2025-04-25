Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию
Reuters опубликовало проект по урегулированию на Украине, предложенный США
Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию. Его основные положения:
- снятие санкций с России;
- признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто;
- постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной;
- отказ Киева от стремления войти в НАТО;
- Украина сможет работать над вступлением в ЕС;
- гарантии безопасности для Киева, в первую очередь за счет Европы;
- возврат Украине территории в Харьковской области;
- восстановление контроля Киева над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами;
- беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов;
- Вашингтон и Киев реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству;
- Россия и США сотрудничают в энергетике и промышленности;
- восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.
По данным агентства, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил Европе и Украине этот проект на переговорах в Париже 17 апреля. Оно утверждает, что опубликовало финальное предложение обеим сторонам конфликта.
Ответное предложение Европы и Киева:
- гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО;
- отсутствие ограничений на размещение, вооружение и операции иностранных сил на ее территории;
- лимитов для Киева на вооруженные силы быть не должно;
- постепенное смягчение санкций, введенных с 2014 года против Москвы, после достижения мира;
- восстановление ограничений в случае "нарушения мирного соглашения";
- переговоры по территориям начинаются с определения линии соприкосновения;
- обсуждение этого вопроса возможно после полного и безусловного прекращения огня;
- мониторинг за его соблюдением под руководством США;
- восстановление Украины в том числе за счет российских активов;
- они должны оставаться замороженными, пока "Москва не возместит ущерб".
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