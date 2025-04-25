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Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 25.04.2025
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12:46 25.04.2025 (обновлено: 14:03 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/proekt-2013380244.html
Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию
Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию - РИА Новости, 25.04.2025
Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию
РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:46:00+03:00
2025-04-25T14:03:00+03:00
сша
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украина
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию. Его основные положения:По данным агентства, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил Европе и Украине этот проект на переговорах в Париже 17 апреля. Оно утверждает, что опубликовало финальное предложение обеим сторонам конфликта.Ответное предложение Европы и Киева:
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
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сша
россия
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сша, россия, украина, в мире, москва, нато, запорожская аэс, стив уиткофф, киев, евросоюз
США, Россия, Украина, В мире, Москва, НАТО, Запорожская АЭС, Стив Уиткофф, Киев, Евросоюз
Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию

Reuters опубликовало проект по урегулированию на Украине, предложенный США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию. Его основные положения:
  • снятие санкций с России;
  • признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто;
  • постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной;
  • отказ Киева от стремления войти в НАТО;
  • Украина сможет работать над вступлением в ЕС;
  • гарантии безопасности для Киева, в первую очередь за счет Европы;
  • возврат Украине территории в Харьковской области;
  • восстановление контроля Киева над Запорожской АЭС, но при управлении станцией Штатами;
  • беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов;
  • Вашингтон и Киев реализуют соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству;
  • Россия и США сотрудничают в энергетике и промышленности;
  • восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.
По данным агентства, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил Европе и Украине этот проект на переговорах в Париже 17 апреля. Оно утверждает, что опубликовало финальное предложение обеим сторонам конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта
Вчера, 08:00
Ответное предложение Европы и Киева:
  • гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО;
  • отсутствие ограничений на размещение, вооружение и операции иностранных сил на ее территории;
  • лимитов для Киева на вооруженные силы быть не должно;
  • постепенное смягчение санкций, введенных с 2014 года против Москвы, после достижения мира;
  • восстановление ограничений в случае "нарушения мирного соглашения";
  • переговоры по территориям начинаются с определения линии соприкосновения;
  • обсуждение этого вопроса возможно после полного и безусловного прекращения огня;
  • мониторинг за его соблюдением под руководством США;
  • восстановление Украины в том числе за счет российских активов;
  • они должны оставаться замороженными, пока "Москва не возместит ущерб".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено
24 апреля, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаВ миреМоскваНАТОЗапорожская АЭССтив УиткоффКиевЕвросоюз
 
 
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