https://ria.ru/20250426/post-2013540881.html

Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 26.04.2025

Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T05:14:00+03:00

2025-04-26T05:14:00+03:00

2025-04-26T05:26:00+03:00

россия

общество

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в инстанции."Дело в отношении Конашенка* Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд", - сказали в суде.Конашенку* вменяют оправдание терроризма с использованием сети "Интернет". Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определенные высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холла".Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство - после того как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью.ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию.Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".* внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html

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россия, общество, происшествия, крокус сити холл