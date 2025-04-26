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Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 26.04.2025
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05:14 26.04.2025 (обновлено: 05:26 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/post-2013540881.html
Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд
Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд - РИА Новости, 26.04.2025
Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд
Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T05:14:00+03:00
2025-04-26T05:26:00+03:00
россия
общество
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в инстанции."Дело в отношении Конашенка* Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд", - сказали в суде.Конашенку* вменяют оправдание терроризма с использованием сети "Интернет". Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определенные высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холла".Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство - после того как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью.ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию.Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".* внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240327/konashenok-1936227898.html
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россия, общество, происшествия, крокус сити холл
Россия, Общество, Происшествия, Крокус Сити Холл
Дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" поступило в суд

Дело автора постов о "Крокусе" Николая Конашенка поступило в военный суд

© РИА НовостиНиколай Конашенок в суде
Николай Конашенок в суде - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости
Николай Конашенок в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка* об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Дело в отношении Конашенка* Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд", - сказали в суде.
Конашенку* вменяют оправдание терроризма с использованием сети "Интернет". Следствие полагает, что мужчина опубликовал в интернете определенные высказывания, которые содержат признаки оправдания террористического акта, совершенного в концертном зале "Крокус сити холла".
Незадолго до этого он получил административный арест за мелкое хулиганство - после того как 25 марта 2024 года он, будучи на Мытнинской улице, вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, а также выражался грубой, нецензурной бранью.
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что 41-летний Конашенок* был задержан в аэропорту "Пулково". По данным полиции, он собирался покинуть Россию.
Пресс-служба регионального главка МВД РФ после его задержания распространила видео, на котором Конашенок* просил прощения у аудитории и сообщил, что не поддерживает терроризм.
Посты были удалены, но успели вызвать широкий общественный резонанс. Его жена Роксана Шатуновская, занимавшая должность генерального директора АНО "Новая Голландия", сообщала, что уволилась с должности из-за позиции супруга, которую она осуждает, но "остается с семьей".
* внесен в перечень террористов и экстремистов.
Николай Конашенок - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Конашенок на суде извинился за свои высказывания о теракте
27 марта 2024, 18:09
 
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