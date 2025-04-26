Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан.
"Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — сказал дипломат.
Министр предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, он, напротив, охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Дональдом Трампом.
В пятницу Лавров в беседе с телеканалом заявил, что глава Белого дома, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.
Позднее в тот же день в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.
Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.