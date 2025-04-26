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Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - РИА Новости, 26.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:14 26.04.2025 (обновлено: 11:10 26.04.2025)
https://ria.ru/20250426/lavrov-2013539150.html
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - РИА Новости, 26.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине
Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров... РИА Новости, 26.04.2025
2025-04-26T04:14:00+03:00
2025-04-26T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан."Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — сказал дипломат.Министр предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, он, напротив, охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Дональдом Трампом.В пятницу Лавров в беседе с телеканалом заявил, что глава Белого дома, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.Позднее в тот же день в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, НАТО
Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине

Лавров: РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Сергей Лавров
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан.
"Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — сказал дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Договорняк" не прошел: победу России обеспечили бойцы невидимого фронта
Вчера, 08:00
Министр предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, он, напротив, охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Дональдом Трампом.
В пятницу Лавров в беседе с телеканалом заявил, что глава Белого дома, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет
Вчера, 08:00
Позднее в тот же день в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.
Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.
Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.
Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
"Счет пошел на дни": Киев готовится к новому этапу войны
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ЗеленскийСтив УиткоффНАТО
 
 
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