https://ria.ru/20250426/lavrov-2013539150.html

Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине - РИА Новости, 26.04.2025

Лавров прокомментировал переговоры с США по Украине

Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров... РИА Новости, 26.04.2025

2025-04-26T04:14:00+03:00

2025-04-26T04:14:00+03:00

2025-04-26T11:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Россия не намерена предавать огласке ход переговоров с США по урегулированию конфликта на Украине до их официального завершения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналистке CBS Маргарет Бреннан."Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными", — сказал дипломат.Министр предложил обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, поскольку, по его словам, он, напротив, охотно общается с кем угодно через СМИ, даже с президентом США Дональдом Трампом.В пятницу Лавров в беседе с телеканалом заявил, что глава Белого дома, вероятно, единственный мировой лидер, который признает истинные причины украинского кризиса. По его словам, Трамп справедливо верит в близость достижения соглашения по этому вопросу, но есть некоторые детали, которые требуют доработки.Позднее в тот же день в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Стороны обсудили возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины и сблизили позиции Москвы и Вашингтона по многим международным вопросам. Встреча продлилась три часа.Предыдущая встреча главы государства с американским представителем состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге и продлилась около четырех с половиной часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в основном затрагивалась ситуация вокруг Украины, но поднимались и другие темы политического и экономического характера.Чуть позднее он выразил мнение, что в Вашингтоне уже обсудили сигналы России по урегулированию конфликта, которые она передала через спецпосланника главы Белого дома.Сам Уиткофф по итогам переговоров заявил, что появилась возможность оказаться "на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле". Он отметил, что этот процесс выходит за рамки "так называемых пяти территорий", речь может идти о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.Предложения Вашингтона по урегулированию конфликта

https://ria.ru/20250425/peregovory-2013185631.html

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20250426/ukraina-2013519023.html

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