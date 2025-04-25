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Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
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01:03 25.04.2025 (обновлено: 01:05 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/vuchichi-2013302482.html
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Informer TV озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T01:05:00+03:00
в мире
белград (город)
сербия
москва
александр вучич
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Informer TV озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров. "У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде. Потому что думаю, что Белград – единственный (город – ред.), который бы мог в следующем году на такой форум с политическими темами принять Путина, Трампа, и (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона, (премьера Италии Джорджу – ред.) Мелони, (канцлера ФРГ Фридриха – ред.) Мерца и многих других, что никто другой в мире не способен сделать, и попробую попросить великих лидеров помочь в организации этого саммита. Я хотел бы, чтобы это было (в срок - ред.) от марта до мая, но это зависит от других форумов и других обязательств, сначала хочу получить разрешение для организации такого форума от мировых лидеров, потом буду разговаривать с остальными", - заявил Вучич. Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе и он не питает лишних надежд. Тогда же он высказал ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ. "Основной вопрос был в хорватских СМИ – какие меры предпримет ЕС против Вучича за то, что он поедет 9 мая в Москву. Там будет (председатель КНР – ред.) Си Цзиньпин, (премьер Индии – ред.) Нарендра Моди, (президент Бразилии Луис Инасиу – ред.) Лула да Силва, туда съедется полмира от (президента Казахстана Касым-Жомарт – ред.) Токаева до премьера европейской страны (Словакии – ред.) Роберта Фицо. Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о "Нефтяной индустрии Сербии" я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем. И для меня честь присутствовать на (мероприятиях в честь - ред.) 80-летия Победы над фашизмом, потому что мы не сами освободились, но с поддержкой и помощью Красной армии или с их доминирующей ролью - как угодно, все равно совместно", - отметил Вучич и подчеркнул, что уже отказался от отправки военнослужащих Сербии на парад Победы в РФ, чтобы армия не оказалась под санкциями. Президент Сербии ранее рассказал, что рассчитывает обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".
https://ria.ru/20250423/vuchich-2013052691.html
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в мире, белград (город), сербия, москва, александр вучич, владимир путин, дональд трамп, евросоюз
В мире, Белград (город), Сербия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз
Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа

Вучич предложил провести саммит с участием Путина и Трампа в Белграде

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 Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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БЕЛГРАД, 25 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Informer TV озвучил свою идею провести весной 2026 года в Белграде саммит с участием президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и других мировых лидеров.
"У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде. Потому что думаю, что Белград – единственный (город – ред.), который бы мог в следующем году на такой форум с политическими темами принять Путина, Трампа, и (президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона, (премьера Италии Джорджу – ред.) Мелони, (канцлера ФРГ Фридриха – ред.) Мерца и многих других, что никто другой в мире не способен сделать, и попробую попросить великих лидеров помочь в организации этого саммита. Я хотел бы, чтобы это было (в срок - ред.) от марта до мая, но это зависит от других форумов и других обязательств, сначала хочу получить разрешение для организации такого форума от мировых лидеров, потом буду разговаривать с остальными", - заявил Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Вучич заявил, что приедет в Москву на День Победы
23 апреля, 21:09
Вучич 6 апреля заявил о готовности провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - Трампа, Путина и Владимира Зеленского, но отметил, что есть определенные ограничения в регионе и он не питает лишних надежд. Тогда же он высказал ожидание, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая" и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем. Вучич также неоднократно обещал приехать 9 мая на День Победы в Москву, где рассчитывает провести встречу с президентом РФ.
«
"Основной вопрос был в хорватских СМИ – какие меры предпримет ЕС против Вучича за то, что он поедет 9 мая в Москву. Там будет (председатель КНР – ред.) Си Цзиньпин, (премьер Индии – ред.) Нарендра Моди, (президент Бразилии Луис Инасиу – ред.) Лула да Силва, туда съедется полмира от (президента Казахстана Касым-Жомарт – ред.) Токаева до премьера европейской страны (Словакии – ред.) Роберта Фицо. Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о "Нефтяной индустрии Сербии" я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем. И для меня честь присутствовать на (мероприятиях в честь - ред.) 80-летия Победы над фашизмом, потому что мы не сами освободились, но с поддержкой и помощью Красной армии или с их доминирующей ролью - как угодно, все равно совместно", - отметил Вучич и подчеркнул, что уже отказался от отправки военнослужащих Сербии на парад Победы в РФ, чтобы армия не оказалась под санкциями.
Президент Сербии ранее рассказал, что рассчитывает обсудить в Москве продление договора о поставках газа из РФ, срок которого истекает 31 мая, ситуацию вокруг "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вучич обсудил с послом России ситуацию на Балканах
7 апреля, 13:52
 
В миреБелград (город)СербияМоскваАлександр ВучичВладимир ПутинДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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