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В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ - РИА Новости, 25.04.2025
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05:16 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/sistema-2013312360.html
В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ
В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ - РИА Новости, 25.04.2025
В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ
Объединенная система противовоздушной обороны СНГ продолжит совершенствоваться, сообщил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T05:16:00+03:00
2025-04-25T05:16:00+03:00
россия
алма-ата
казахстан
снг
воздушно-космические силы россии
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны СНГ продолжит совершенствоваться, сообщил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ, начальник вооружения - замглавкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов. Как сообщило Минобороны России, на прошедшем в Алма-Ате 60-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ делегации рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества. "Завершая заседание, генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств-участников СНГ будет совершенствоваться", - говорится в сообщении МО РФ. Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алма-Ате 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главы государств подписали Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ. Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители исполкома СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты национального военно-патриотического центра вооруженных сил Казахстана при минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам. В российскую делегацию вошли Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, представители Минобороны России, ФСВТС, а также российского оборонно-промышленного комплекса. В аэропорту их встретили официальные представители Казахстана: замминистра обороны - главнокомандующий силами воздушной обороны ВС генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и командующий войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны генерал-майор Кайрат Даутов.
https://ria.ru/20241212/sng-1988796519.html
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россия, алма-ата, казахстан, снг, воздушно-космические силы россии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Алма-Ата, Казахстан, СНГ, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о развитии объединенной системе ПВО СНГ

Генерал Грехов: объединенная система ПВО СНГ продолжит совершенствоваться

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРазворачивание зенитно-ракетной системы С-300
Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Разворачивание зенитно-ракетной системы С-300. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 апр - РИА Новости. Объединенная система противовоздушной обороны СНГ продолжит совершенствоваться, сообщил зампредседателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ, начальник вооружения - замглавкома ВКС РФ по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов.
Как сообщило Минобороны России, на прошедшем в Алма-Ате 60-м заседании координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны СНГ делегации рассмотрели 13 вопросов, касающихся совершенствования объединенной системы ПВО, а также укрепления двустороннего и многостороннего военного сотрудничества.
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"Завершая заседание, генерал-полковник Юрий Грехов подчеркнул, что система противовоздушной обороны государств-участников СНГ будет совершенствоваться", - говорится в сообщении МО РФ.
Грехов подчеркнул, что место проведения юбилейного заседания было выбрано не случайно - именно в Алма-Ате 30 лет назад, 10 февраля 1995 года, главы государств подписали Соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.
Перед началом заседания российская делегация, а также делегации Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, представители исполкома СНГ возложили цветы к мемориалу Славы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Также делегациям представили обновленную экспозицию Музея боевой славы Алма-Аты национального военно-патриотического центра вооруженных сил Казахстана при минобороны республики. Отдельное внимание в экспозиции было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 28 героям-панфиловцам.
В российскую делегацию вошли Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, представители Минобороны России, ФСВТС, а также российского оборонно-промышленного комплекса.
В аэропорту их встретили официальные представители Казахстана: замминистра обороны - главнокомандующий силами воздушной обороны ВС генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и командующий войсками противовоздушной обороны сил воздушной обороны генерал-майор Кайрат Даутов.
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РоссияАлма-АтаКазахстанСНГВоздушно-космические силы РоссииФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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